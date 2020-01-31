80萬外勞未註冊就業險 社險3月2日起取締僱主

（吉隆坡31日訊）社險機構首席執行員拿督斯里莫哈末阿茲曼說，尚有80萬外勞未有僱主為他們註冊就業保險計劃，一旦過了2月1至29日漂白期限，該機構就會從3月2日起開始對僱主展開第12次全國偵察行動（Ops Kesan）。

他今早聯同該機構副執行員（執法）約翰里巴及執法組主任哈依利利召開記者會說，一如往年的傳統，在落實執法行動前會給予漂白期間，這期間主動註冊及補繳逾期的就業保險計劃款額的僱主，都不會受到懲罰，一旦到了3月2日起，被取締的僱主就會收到罰單，而無法償還者就會被提控上庭。

他強調，罰單的款額可達5000令吉，一旦控上法庭罪成，罰款可達1萬令吉、監禁2年或兩者兼施，逾期繳納的就業保險金額則會被徵收1年6%利息。

去年發逾2萬罰單

他表示，該機構去年總共發出2萬1984張罰單，總罰款額達1618萬4000令吉；同時，在1969年僱員社會安全法令第4及第5條文，及2017年就業保險計劃法令第14及16條文下被提控的案件有1萬6401宗。

“截至去年12月31日，共有67萬2728名僱主為814萬僱員註冊就業保險計劃，其中根據移民局資料外勞有210萬人，但向機構註冊的外勞只有123萬人。”

談到為何許多僱主仍未註冊就業保險計劃時，莫哈末阿茲曼解釋，一般上，他們都會說不知道、我們是小僱主、新僱主、或聘請3個小時兼職，但無論合約或兼職，只要僱員開始就業，僱主就須開始繳納就業保險計劃，這是他們的責任。

他聲稱，1萬6000個尚未註冊的僱員很多來自服務業或小型企業，例如餐館、食堂、保安公司，這些僱主可能不懂，或裝不懂。