敦馬沒強調恢複英語教數理 張念群盼強化師生英文

（吉隆坡31日訊）教育部副部長張念群指出，首相敦馬哈迪在昨日的教育部會議上，並沒有強調要恢複英語教數理政策，而是希望能夠強化學生和老師的英文。

社交媒體流傳出一個視頻，代教育部長馬哈迪昨日在教育部的會議上說，撥出更多時間學習英語，應該推動在教育制度中使用英語和掌握，特別是數理科，馬哈迪的這一段話被詮釋是恢複英語教數理政策。

張念群今日出席馬來西亞維護華教聯合會暨董教總教育中心（非盈利）有限公司聯辦新春團拜午宴，被媒體詢及此事時回應說，馬哈迪昨天是第二次來教育部開會，在會議前的開場白表達了一些希望能夠看到的舉措，包括提升英文能力，期望學生能夠用英文來學習數理科。

她表示，馬哈迪認為英語作文重要的語言，需要強化學生的英語掌握能力，這對學生日後求職和溝通很重要，所以他認為，用英語教數理，對學生幫助很大。

不過，她強調，馬哈迪並沒有強調說要恢複英語教數理政策，而昨天的會議也沒有談到恢複英語教數理政策的時間表，也沒有人任何定案。

“英文教數理並不是昨天會議的議程，我們有談到強化英文教學，但是這主要是針對英文老師。”

她說，根據教育部的報告，目前只有1/3的英文老師的英文程度達到歐洲語言共同參考框架（CEFR）下的C1或以上水平，其他是沒有達到或還沒參與這個評估。

她指出，如果英文老師的英文水準沒有跟CEFR有鏈接，就無法直接反映英文老師的英文程度，因此教育部將會在2月安排未達標的中小學英文老師參與CEFR評估，並會安排課程培訓英文程度還未達標的英文老師。

“我們計劃讓中小學的英文老師的英文掌握能力，能夠達到C1或以上。”

同時，她提到，目前中小學已採用雙語課程計劃，讓學校和家長做選擇，希望外界不要詮釋為馬哈迪一定要恢複英語教數理政策。

“砂拉越已經從所有的國小一年級開始落實雙語課程計劃，這可以是一個模式。”

至於如果教育部恢複英語教數理政策，是不是會從中學開始落實，張念群以還言之過早談論此事作回應。

敦馬：盼重新推動英文教數理

首相兼代教育部長敦馬哈迪在臉書上載了他昨天主持與教育部管理層特別會議的視頻。他在會議上告知教育部管理層，須在教育體系內推廣英語的使用性。

馬哈迪表明，希望重新推動英文教授數學和科學政策。

根據馬哈迪在優管發布的視頻，他昨日召開教育部高層會議時強調，掌握英文是教育的核心。

他認為，這非常重要，我們須有學習英語的時間，尤其是在科學和數學的學習上。

他表示，地理和歷史可以是任何的語言，但數理不是本土知識，它來自國外，絕大部分是英文的，所以我們將使用英語教授數學與科學。

馬哈迪說明，人民想要看到國家教育政策的改革，而他過去就對教育在國家發展上的角色有一些看法。

他承認，他的看法不是受歡迎或被很多人接受，但他認為，必須推動一些事情，以確保我們的孩子長大後，有能力解決生活上的問題。這是教育的目的。

馬哈迪也提及我國是個多元種族國家，此特徵有時為國家帶來問題，但同時也貢獻於國家發展。事實上，許多國家發展都是基於各族之間良好的合作關系。

無論如何，馬哈迪沒有闡明，如何重新落實英化數理政策。