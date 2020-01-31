【你還好嗎】父母雙逝 團圓缺角 許家兄妹：我們會好好生活













（檳城31日訊）“不圓滿的新年！”許家4名苦命兄妹在一年內痛失雙親，父親患癌去世後，母親也因細菌感染逝世，原本熱熱鬧鬧的農曆新年只剩四兄妹，今年除夕夜他們在叔叔家吃團圓飯，但這團圓卻缺了兩個角。

許家四兄妹的父親許志偉是在2018年因癌症去世，而母親江秀錦患有輕微腎病，去年在輸血時因細菌感染而去世，讓他們一夜成了孤兒。

去年當他們正為未來感到茫然，也為教育費煩惱時，社會一呼百應替他們籌足一筆可觀的數額，足以讓他們安心的完成大學教育。

大哥許凱文接受光明日報記者訪問時說，以前家裡很熱鬧，放學回家都會看見父母及兄妹，在農曆新年時家裡更加熱鬧，叔叔一家會來吃團圓飯，小孩們吃完團圓飯後會到組屋樓下放煙火，玩的不亦樂乎。

“今年家裡不再熱鬧，變得冷冷清清……”

二姐許慧亭說，看到身邊的朋友及同學在新年期間能與父母團聚，歡慶農曆新年，除夕一起吃團圓飯，會感到傷心和有所感觸。

“2年前父母還開開心心和我們一起吃團圓飯，爸爸去世後還有媽媽，但從今以後，父母已無法與我們吃團圓飯。”

今年叔叔家吃團圓飯

凱文補充，今年團圓飯他們去叔叔家吃，而團圓飯是由奶奶及嬸嬸準備。

“每逢佳節都很想念父母，想念他們在世的一切，雖然有苦有甜，但只要家人整整齊齊，遇到難題一起努力克服，無時無刻都是最幸福的。”

“為了讓在天上的父母放心，不必擔心家裡的孩子，我們答應父母會努力讀書，好好生活及照顧自己。”

今後紅包錢當教育費

許凱文說，以前每年農曆新年前，家裡都非常忙碌，媽媽忙著辦年貨、大掃除及製作年餅，他們則幫媽媽分擔工作，陪媽媽去辦年貨，媽媽也會帶他們去商場買新衣。

他說，今年則由叔叔與嬸嬸帶他們去商場買新衣。媽媽去世後，家裡也無需辦年貨，由於媽媽逝世未滿一年，因此不能打掃，也不能向親友拜年。

許慧亭說，以往他們新年期間所獲的紅包都會交給媽媽，今年開始會存入銀行，作為以後的教育費。鮮少說話的小弟許凱明這時也舉手贊同，指紅包錢會存入銀行。

許慧亭說，每年大年初一向親友拜年後，他們會與媽媽到電影院看賀歲片，今年的初一在家中度過。

許凱文說，每年大年初一凌晨，父母都會帶著家中還未入睡孩子到寺廟祈福，希望家人平平安安、身體健康。

最想念媽媽的肉鬆餅

談到最懷念媽媽在新年期間的哪道美食，許慧亭說，他們最喜歡媽媽製作的肉鬆餅，每年都很期待這道美食，每次都一口接一口吃個不停。

她說，新年期間媽媽最忙碌，但每年不管多忙，媽媽都會製作一些肉鬆餅放在家中，讓孩子們享用。

“我們都很想念媽媽的肉鬆餅，想念媽媽的味道。”

“我本身不會製作肉鬆餅，不過今年姑姑製作肉鬆餅，並要我在旁協助，以便我往後也能自己製作。”

叔叔讚他們孝順懂事

叔叔許志達說，今年的新年不再圓滿，最重要的兩人已經去世，每逢華人傳統節日都會想念哥哥及嫂嫂。

他說，媽媽很注重華人新年，每年農曆新年及除夕都希望家裡所有成員能回家吃團圓飯及歡慶新年。

許志達說，要感謝學校、家協、各界熱心人士及慈善團體的慷慨解囊，讓4名侄兒能感受到人間溫暖。他承諾會好好照顧侄兒侄女，讓他們好好讀書，將來為社會作出貢獻。

他說，4名侄兒都很孝順及懂事，許凱文每月薪水都會交給他，他會幫忙把錢存入銀行戶頭。

“慧亭放學後也去兼職，幫補一些家用。”

“我常常告訴侄兒及侄女，事情已經發生，不能重來，人生短短幾十年，凡事要看開，開開心心度過每一天。”

4兄妹分兩處居住

目前，大哥許凱文及二姐許慧亭與70歲的爺爺同住，而三弟許凱勝和小弟許凱明則由奶奶及叔叔許志達照顧。

早在爸爸去世時，大哥許凱文就輟學，出來社會打工，幫補家用，姐姐也會在放學後做兼職。

許凱文目前也在Fourier TVET Center就讀雙軌制工程教育課程，二姐許慧亭及三弟許凱勝則在中華中學就讀，小弟許凱明在中華A校讀書。

中華A校知道許家情況後，聯合中華中學董事會、家教協會和校友會發動籌款活動，並成立基金幫助他們，讓他們順利完成學業。

採訪手記：黃依菱

多陪陪父母

在採訪之前從未接觸許家四兄妹，只是通過報章新聞了解他們的情況，看到社會向他們伸出援手，心裡滿滿感動。

光明日報趁著春節給許家四兄妹送暖，這是我首次與他們聊天，與二姐許慧亭接觸最多，大哥則比較靦腆、說話不多，至於三弟及小弟性格活潑，兩兄弟天真與堅強的樣子，讓人動容。

採訪完畢後，許慧亭告訴我，他們媽媽生前所買的衣櫥、床、化妝品及不求人，他們都非常珍惜，不捨得送人或更新，並希望可繼續使用。

金錢永遠買不到親情，無論孩子貧窮與富貴、無論孩子疾病或健康，父母始終對孩子們不離不棄，為孩子付出、不求回報，因此在父母還健在時，應該多陪伴父母，不要有子欲養了親不待的遺憾。