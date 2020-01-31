天氣不佳 高淵熱氣球活動取消







（威南31日訊）因天氣不佳，今早原在雙溪爪夷大草場舉行的熱氣球自由飛行活動被取消，但保留展示活動，讓民眾拍照打卡和免費乘坐熱氣球升空十餘呎高，體驗樂趣。

這項“高淵藍天下的熱氣球”嘉年華是檳州政府的新春常年活動，今日原有飛行活動，明後兩天則移師檳島馬球場。

今早的一場細雨導致原定於7時開發的熱氣球飛行活動被逼臨時取消。雨勢約在早上8時15分漸停，主辦單位決定展示熱氣球，12個來自美國、加拿大、法國、台灣、日本的熱氣球不僅圖案和顏色七彩繽紛，還有海盜酒桶、小黃人、雞羊馬頭造型，煞是可愛。

為不讓已報名者抱憾而回，當局決定讓他們乘坐熱氣球升空十餘呎高，體驗乘坐熱氣球的樂趣。

活動負責人黃茁原指出，熱氣球活動有很多控制不到的因素，其一是天氣。今天因為安全考量而取消自由飛行，已報名者有10人，部份是外國人。

他說，熱氣球自由飛行項目需向民航局申請，限定時段，最遲須在9時前起飛，因為熱氣球遇熱膨脹，氣球和高空兩個氣溫若一樣都不能飛行。

“熱氣球自由飛行只在爪夷這裡才有，馬球場那邊除了熱氣球展示，也有其他的遊戲項目和美食。”

他表示，在雙溪爪夷舉辦熱氣球自由飛行活動，除了這裡是州內唯一適合的地區，主要也是想要發掘檳島以外的景點，推廣這裡的知名度，民眾可以坐了熱氣球之後去附近走走吃吃東西。

爪夷區州議員方美錸夫婦也帶孩子來感受坐熱氣球的樂趣。