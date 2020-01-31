車撞分界堤起火 妻目睹夫女燒死 媽媽救我

















（北海、雙溪大年31日訊）今日是大年初七人日，華裔一家三口原本開開心心準備從怡保回莪崙老家拜祭天公誕，不過在南北大道發生車禍，車子撞及分界堤後失控翻覆燃燒，丈夫及3歲女兒被燒死，妻子雖然成功被救出，不過卻眼睜睜看著至親在火海中喪命，而哭成淚人。

這起車禍於今早10時，發生在南北大道雙溪賴往北方向120公里處。一家人是共乘豐田休旅車取大道返老家，發生嚴重撞擊後，汽車失控翻覆燃燒起來，路人見狀後馬上致電向消防局求助。

撞分界堤翻覆燃燒

當時火勢猛烈，丈夫和3歲女兒被燒死，妻子被救出後送往甲拋峇底醫院治療。

威北警區主任諾再尼說，2名死者為24歲葉聞冠（保險員）及3歲女兒葉靜楦，27歲妻子陳欣怡則受傷。

他說，司機與傷者是在前面，至於3歲女童則是坐在車後。

他說，死者遺體皆送往甲拋峇底太平間剖驗，警方援引1987年陸路交通法令41（1）條文（ 危險駕駛導致他人死亡）查案，並呼籲目擊車禍者，可聯絡04-574 1427或到附近警局向警方提供線索。

男死者兄悲痛接噩耗