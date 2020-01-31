車撞分界堤起火 妻目睹夫女燒死 媽媽救我

（北海、雙溪大年31日訊）今日是大年初七人日，華裔一家三口原本開開心心準備從怡保回莪崙老家拜祭天公誕，不過在南北大道發生車禍，車子撞及分界堤後失控翻覆燃燒，丈夫及3歲女兒被燒死，妻子雖然成功被救出，不過卻眼睜睜看著至親在火海中喪命，而哭成淚人。
這起車禍於今早10時，發生在南北大道雙溪賴往北方向120公里處。一家人是共乘豐田休旅車取大道返老家，發生嚴重撞擊後，汽車失控翻覆燃燒起來，路人見狀後馬上致電向消防局求助。
撞分界堤翻覆燃燒
當時火勢猛烈，丈夫和3歲女兒被燒死，妻子被救出後送往甲拋峇底醫院治療。
威北警區主任諾再尼說，2名死者為24歲葉聞冠（保險員）及3歲女兒葉靜楦，27歲妻子陳欣怡則受傷。
他說，司機與傷者是在前面，至於3歲女童則是坐在車後。
他說，死者遺體皆送往甲拋峇底太平間剖驗，警方援引1987年陸路交通法令41（1）條文（ 危險駕駛導致他人死亡）查案，並呼籲目擊車禍者，可聯絡04-574 1427或到附近警局向警方提供線索。
男死者兄悲痛接噩耗
男死者的大哥葉永柯今日在甲拋峇底政府醫院太平間告訴記者，弟弟一家住在怡保，年除夕曾回來莪崙老家和家人吃團圓飯，再回去怡保過年。
他說，弟弟今日和妻女再回來莪崙，打算和家人過人日與拜天公，不料卻發生車禍，在這個歡慶的日子卻發生噩耗，讓家人悲痛欲絕。
叔叔：暫隱瞞父母
男死者葉聞冠的叔叔葉霖泉接受電訪時說，侄兒是今早攜帶妻子和女兒從怡保家返回莪崙家鄉時遇禍。
他說，他當時正處理煙草事務，當他接到這消息時都感到非常錯愕，腦袋一片空白。
他說，基於死者的祖父葉秋輝與奶奶已經80多歲，暫時保密這個消息，避免兩老傷心過度。他目前先留在莪崙陪伴兩老在側。
他說，胞兄即死者父親葉霖燿與親屬已趕到醫院了解詳情。
據了解，葉秋輝是當地莪崙義消隊的發起人之一，同時葉霖泉也是老隊員，經常服務社區。
男死者母親傷心欲絕
在南北大道車禍傳出後，死者葉聞冠的家屬陸續抵達莪崙蘇麗雅花園慰問，現場一片愁雲慘霧。
男死者的母親謝叔苓更是傷心欲絕，手拿著小孫女的枕頭痛哭。由於謝叔苓與孫女的感情非常好，小孫女的離開對於她造成很大打擊。
這場恐怖車禍奪走了謝叔苓的幼子和孫女，她必須由親人攙扶才進入屋內收拾小孫女的物品，一時想起小孫女的模樣，抱住枕頭痛哭。死者的家屬說，死者與女兒會在莪崙蘇裡雅花園或住家設靈。
除夕貼文提醒小心駕駛
汽車控撞向防撞堤起火案中的年輕爸爸葉聞冠，除夕當天在臉書分享帖子，提醒外坡返鄉的親友，開車返鄉時，務必要小心。
他的帖子附圖寫著“新年回家、駕車也好、搭車也好，慢也好，遲也好，人平安就好。”
葉聞冠是峨侖人，與太太和女兒住在怡保，在新年前返回老家後，再回到怡保的太太娘家，今早再與妻女返回峨侖，以和家人明天一起拜天公。
晚上不宜入棺 家屬今早領屍
法醫於下午4時抵至太平間，為2名死者解剖，因整個過程需約4個小時，家屬基於華人習俗，即晚上不宜入棺，所以明早才來辦理領屍手續。
死者與女兒的靈柩將在明日運往莪侖住家，以道教進行喪禮。
死者妻子陳欣怡向親屬傾訴，她與丈夫結婚4年，丈夫從來沒離開過她，但現在卻要離開她一輩子，這場車禍毀了她的家庭。
陳欣怡也一直自責沒有救出女兒，還說為何要把丈夫和孩子活活燒死，要燒就燒她。