人日大道翻車起火 父女燒死母獲救















（北海、雙溪大年31日訊）今日是大年初七人日，華裔一家三口原本開開心心準備從怡保回莪崙老家拜祭天公誕，不過在南北大道發生車禍，車子撞及分界堤後失控翻覆燃燒，父親及3歲女兒被燒死，妻子雖然成功被救出，不過卻眼睜睜看著至親在火海中喪命，而哭成淚人。

這起車禍於今早10時，發生在南北大道雙溪賴往北方向120公里處。一家人是共乘豐田休旅車取道大道返老家，發生嚴重撞擊後，汽車失控翻覆燃燒起來，路人見狀後馬上致電向消防局求助。

當時火勢猛烈，父親和3歲女兒被燒死，妻子被救出後送往甲拋峇底醫院治療。

威北警區主任諾再尼說，2名死者為24歲葉聞冠（保險員）及3歲女兒葉靜楦，27歲妻子陳欣怡則受傷。

他說，司機與傷者是在前面，至於3歲女童則是坐在車後。

他說，死者遺體皆送往甲拋峇底太平間剖驗，警方援引1987年陸路交通法令41（1）條文（ 危險駕駛導致他人死亡）查案，並呼籲目擊車禍者，可聯絡04-574 1427或到附近警局向警方提供線索。

回鄉與家人拜天公

男死者的大哥葉永柯今日甲拋峇底政府醫院太平間告訴記者，弟弟一家住在怡保，年除夕曾回來莪崙老家和家人吃團圓飯，再回去怡保過年。

他說，弟弟今日和妻女再回來莪崙，打算和家人過人日與拜天公，不料卻發生車禍，在這個歡慶的日子卻發生噩耗，讓家人悲痛欲絕。

女兒呼救 母親自責

“媽媽救我，媽媽救我……”女兒葉靜楦當時被夾在車內，不斷向媽媽陳欣怡呼喊求助，陳欣怡自責當時什麼都不能做，只能眼睜睜看著女兒被燒死。

哭成淚人的陳欣怡在今午12時許趕到太平間，她向家人陳述，車撞到分界堤後翻覆燃燒起來，女兒的腳被夾著，女兒一直向她求救。

“我努力拉開女兒的腳，但汽車突然爆作，最後我什麼都不能做，只能看著女兒葬身火海。”

因無法接受事實，陳欣怡不斷自責，家人聽了也心酸，不停安撫她。

陳欣怡不斷痛心哭訴，已經習慣了有丈夫和女兒陪伴，如今他們都不在了，她該怎麼辦？

陳欣怡撕心裂肺的哭喊，讓一旁的親屬都忍不住掉淚。據了解，死者的轎車才剛買不久。

瞞噩耗避免家中兩老傷心過度

男死者葉聞冠的叔叔葉霖泉接受電訪時說，其侄兒是今早攜帶妻子和女兒從怡保家返回莪侖家鄉時遇禍。

他說，他當時正處理煙草事務，當他接到這消息時都感到非常錯愕，腦袋一片空白。

他說，基於死者的祖父葉秋輝與奶奶已經80多歲，暫時保密這個消息，避免兩老傷心過度。他目前先留在莪侖陪伴兩老在側。

他說，其胞兄即死者父親葉霖燿與親屬已趕到醫院了解詳情。

據了解，葉秋輝是當地莪侖義消隊的發起人之一，同時葉霖泉也是老隊員，經常服務該社區。