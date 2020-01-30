陳文德：靠近關丹水源區 “武吉吉膽絕不可設廢料槽”

（關丹30日訊）“拯救大馬（Save Malaysia Stop Lynas）”主席陳文德說，根據衛星地圖顯示，萊納公司所指即將設置永久廢料存儲槽的武吉吉膽恰是位於關丹武吉莪墾殖區不遠處，且距離關丹市區僅約20公里，加上武吉莪一帶分佈河流等水源，所以，武吉吉膽絕對不可作為建設永久廢料存儲槽設施的地點。

此外，他也說，在彭亨州政府還未作出任何正式宣佈前，萊納突然單方面在澳洲宣布彭州政府已經批准建設永久廢料存儲槽設施的地點，這除了會讓大馬人感到混淆和擔憂，同時也讓人質疑該公司的舉動機。

“我們希望國州議員等能向彭亨州政府施壓，並扮演問責角色，要求州政府清楚地向人民交代一切。”

他披露，根據他們了解，萊納向州政府建議了數個建設永久廢料存儲槽設施的地點，而當局可能有讓萊納委託專人到有關地點勘察是否合適，但這一切還未成定案。

“因此，彭亨州政府必須盡快挺身向人民交代一切，並透明處理，開誠佈公，以解除人民的隱憂。”

紅泥山花1億美元建埋毒槽 “萊納僅花9800萬設槽夠裝嗎？”

陳文德說，大馬萊納已宣布委任Gading Senggara私人有限公司（GSSB）作為承包商，以管理全部的PDF工程，但這家公司的背景，包括是否擁有經驗，以及有無能力建設及管理永久廢料存儲槽設施，都有待調查及商榷。

“至於萊納預計需要支付9800萬美元給GSSB公司以管理所有PDF工程，也讓我們感到質疑。因為以霹靂州紅泥山亞洲稀土廠事件，當年在萬里望升旗山建設的永久埋毒槽都需要耗資1億美元。而萊納到了2023年估計累積的水瀝濾化固體廢料將突破100萬公噸，試問這個永久廢料存儲槽設施的規模是否足以容納？”

黃德：武吉吉膽落在水源區 “大馬人會同意嗎？”

“綠色盛會”主席兼行動黨文冬區國會議員黃德說，武吉吉膽所處位置就是與武吉莪墾殖區為鄰的水源區，若把永久廢料存儲槽設施建在此地，關丹人會同意嗎？馬來西亞人民會同意嗎？

“這是不可能接受的！無論是萊納或彭亨州政府都必須拿出研究及數據來說服人民，大家怎麼可能接受？”