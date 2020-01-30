【武漢肺炎】州內閣議決 中國航班禁飛沙

（亞庇30日訊）沙巴州內閣議決，即日起停止所有從中國飛來沙巴的航班，包括定期航班與包機，直到另行通知為止。

州內閣是基於捍衛人民的切身利益與預防武漢肺炎的蔓延，而作出有關決定。

州副首席部長兼旅遊、文化及環境部長拿督劉靜芝今天發表文告，作出這項宣布。

她說，這只是一項暫時性的措施，一旦情況（武漢肺炎）好轉之後，有關班機將恢覆正常運作。

劉靜芝說，雖然此項措施將為本州的旅遊業帶來打擊，但是州政府更關註沙巴人民的健康與福利，遏止一切武漢肺炎蔓延至沙巴州的可能性及風險。

“這是一項非常艱難的決定，或許令旅遊業者難以接受，但是武漢肺炎仍然在蔓延中，州政府必須確保人民的健康與福祉，不會受到威脅！”

她說，州秘書辦事處會通知所有經營中國與亞庇航班服務的航空公司這項決定。

“這意味著，所有來自中國的班機將會被暫時終止，在班機被終止的期間，將不會有任何的中國遊客從中國的任何城市來到亞庇！”

劉靜芝說，中國政府已經禁止武漢、西安、北京、天津及廣州的市民出國。

她也向人民保證，州政府正密切的監督最新的情況，州衛生局也會向該部定期匯報。

“沙巴尚未有確診病例，但大家都必須保持高度的警戒，照顧個人的衛生，並從正確的管道獲取準確的訊息，避免發布虛假或不正確的訊息！”