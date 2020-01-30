【武漢肺炎】衛長：防守邊境 增購13體溫檢測器

（布城30日訊）繼財政部較早前宣布撥款添購12架體溫檢測器之後，政府如今再加碼增購13台體溫檢測器，以便更有效的防範武漢肺炎的入侵。

衛生部長拿督斯里祖基菲里表示，其中新柔長堤將會增加6台體溫檢測器。

較早前，財政部撥款增加12台體溫檢測器，如今再增添13台，以致我國將有79台體溫檢測器在各個邊境防守。

共79台體溫檢測器

部長是在部門召開記者會。他說，當局將增加許多探溫計，以便測量體溫。

對於我國其中一宗確診病例是新加坡首宗病例的媳婦，這是否顯示我國出現人傳人病例，部長說，目前還無法確認感染源，但人傳人的風險比較高。

他說，當局無法確定患者是否在中國就已經受到感染，還是在新加坡或其他管道染病，因此很難確定是否出現人傳人。目前一切還在觀察和研究中，如果日後出現本地人傳人的病例，將會加強防範措施。

至於是否因為防護不周而導致患者受感染，他說，患者是在1月23日來馬，潛伏期是14天，可能早已經感染但還未出現癥狀，因此，不存在衛生部防護措施不足的說法。

“該名病例情況穩定，她的兩名11歲和2歲的兒子情況良好，65歲的家婆比較年長，但是情況也無需擔心。”

他表示，當局已經做了許多措施，甚至超過世界衛生組織（WHO）所建議的措施。

詢及撤僑事件進展，他說，負責撤僑的人道救援特委會已經成立，目前外交部收集資料，確定在武漢的大馬人確實人數，以及與中國政府討論和緊密聯系。

針對新加坡宣布不會把已經有征狀的新國人帶離武漢問題，他說，外交部將和武漢當局會商，再做決定。

疑是病患獲健康警示卡探測器

衛生部已和教育部合作，以對從中國度假回來的講師和學生進行武漢肺炎病例的鑒定工作。

祖基菲里說，一旦被鑒定疑是病患，他們將會要求在家隔離14天，每人將會被分配一張健康警示卡和居家探測器，一旦被發現征狀，將會被快速送到指定的醫院。

與此同時，祖基菲里說，政府目前無意仿效新加坡政府派發每個家庭一盒口罩，但政府會根據需要和情況來評估，並采取適當的行動。

他表示，我國目前的口罩確實供不應求。“我國目前有42家公司生產口罩，大多數是本地公司。”

衛長也勸告民眾展延到中國的行程，同時保持高度的清潔，包括常用肥皂洗手，一旦從中國回國後的14天內若發現有呼吸道的疾病，如發燒、咳嗽和呼吸困難征狀，應該盡速求醫，並告知醫生過去的行程。

出席者有秘書長拿督斯里陳超明和衛生總監拿督諾希山等。