處理儲存廢料 彭准萊納建PDF

（吉隆坡30日訊）萊納（Lynas）宣佈，彭亨州政府已同意萊納稀土廠在武吉吉膽（Bukit Ketam）建設永久廢料存儲槽設施（PDF），處理儲存水瀝濾化固體廢料（WLP）。

這個存儲槽是座落在彭亨州武吉吉膽偏遠地區。

萊納今日在文告說，根據Lynas及其顧問進行的初步盡職調查，Lynas期望該地點適合作為PDF的位置。

“大馬萊納已委任Gading Senggara私人有限公司（GSSB）為承包商以管理全部PDF工程，包括設計、施工、操作以及由當局決定設施關閉後的一段時間內的機構控制。”

文告表示，萊納預計需要支付9800萬美元給GSSB公司以管理所有PDF工程。付款將以分期支付。

文告表示，萊納已向原子能執照局（AELB）存放了總計5000萬美元的現金和銀行擔保。

“Lynas將尋求獲得存放在原子能執照局中的5000萬美元現金和銀行擔保，以部分支付上述款項。”

“支付給GSSB的款項將以令吉支付。”

原子能執照局是於去年8月15日宣佈更新萊納的營運執照6個月，但附上3個條件。

這3個條件是：1.萊納必須提交在海外建設稀土精礦分解與洗滌（cracking and leaching）的計劃書，進而把這個目前在關丹格賓進行的程序撤離大馬。

2.萊納必須：

a）鑒定建造永久廢料儲存設施（PDF）的地點，並需要出示由州政府發出有關興建PDF的書面同意。執照持有人也必須提交完整的永久廢料儲存設施藍圖計劃，以及足夠的融資計劃，以承擔該PDF的整個構建和運營成本。或是，

b）把含輻射性質的水瀝濾淨化固體（WLP）廢料運出大馬，並呈上有關國家的官方同意文件。

3.萊納必須停止所有將輻射性廢料WLP制成肥料的科研活動。同時，必須應將之前研發工作中規定的年銷售總額的0.5％交給大馬政府，作為額外的安全抵押，直到“分解與洗滌”在海外開始運作為止。