聲稱搓手液可殺滅病毒　 美企涉違規收警告信

（華盛頓30日訊）美國食品藥物管理局（FDA）日前向手部酒精消毒液公司Purell的母公司GOJO Industries Inc發警告信，指Purell聲稱旗下的消毒液能殺滅流感、伊波拉、金黃葡萄球菌等病毒是違反FDA規定，當局視該產品為未經批准的新藥，要求對方停止上述的商品說明。

美媒報導，FDA於本月17日致函GOJO行政總裁賈洛斯，指出Purell網站寫著“Purell醫療高級手部消毒液”是專門針對預防或降低感染疾病而推出，有助於抵抗伊波拉病毒、諾如病毒及流感。FDA則指，不知道有任何證據足以證實涉事產品獲得合格專家認證，在廠商聲稱或建議的情況使用時，可安全無虞且有效果。

根據FDA規定，廠商不可宣傳手部酒精消毒液可以殺滅病菌，Purell網站則列明流感是因為包膜病毒引起，一般來說很容易被酒精殺滅或破壞，而手部消毒液的主要成份就是酒精。Purell除了在官網列舉手部消毒液能夠殺菌的說法，亦在其社交網發文作類似宣傳。

美企：與產品安全無關

GOJO公關回應表示，FDA的來信是關於公司產品的市場推廣問題，與產品安全或質素無關，公司收到信函後，已更新網站及其他數碼平台的內容，完全遵照FDA的規定。