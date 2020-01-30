【武漢肺炎】避免打擊旅遊業 勿散播疫情不實謠言

（哥打峇魯30日訊）旅遊、藝術及文化部長拿督莫哈末丁可達比促請國人不要散播有關武漢肺炎的不實謠言，以免造成人心惶惶，進而打擊我國旅遊業。

他說，對抗武漢肺炎疫情不只是我國的問題，而是全球關註的課題。

“再者，我國並未出現本土病例，要慶幸的是，國內的武漢肺炎患者都是中國人。”

他對此保持樂觀態度，並表示，該部不會因武漢肺炎疫情事件，而對原定來馬觀光的國際遊客目標人數進行檢討或修改，目標依舊維持在3000萬人次。

他今日到訪哥打峇魯，出席2020東海岸紡織工藝節時，這麽表示。這項活動是在哥市的慕哈瑪迪廣場舉行，直到2月2日。

詢及武漢肺炎疫情會否給大馬旅遊年造成嚴重影響時，莫哈末丁可達比說，這取決於疫情的後續發展而定，現在就下判斷，則言之過早。

他希望國人在武漢肺炎事件上不要造謠，或散播未經證實的消息。

旅遊部設委會應對

莫哈末丁可達比也說，該部門近期計劃成立特別委員會，商討武漢肺炎給國內遊業帶來的沖擊及應對。

“我們預計在下周召開聯席會議，具體該怎麽做，會根據事件的演進再定奪。

另一方面，他較早時說，我國在2019年的國內外紡織工藝產品總銷售額達到5億1970萬令吉，註冊商有5816家，從業人員1萬1096名。

他指出，我國的紡織工藝品，包括峇迪蠟染（batik）、金錦緞（songket）和梭織布（tenun），這些年都取得持續增長，各種具有獨特圖案設計的布料，尤其是蠟染紡織品，都成為國家級官方活動上的衣著特色。

出席嘉賓包括旅遊、藝術與文化部副部長莫哈末峇迪亞，馬來西亞手工藝品發展機構總監依布拉欣等。