【武漢肺炎】發燒咳嗽痊癒 4歲女童病情好轉





（浮羅交怡30日訊）浮羅交怡蘇丹後瑪麗哈醫院院長曼索依斯邁說，感染武漢肺炎的4歲女童經過數天的密切觀察和治療，早期出現的發燒及咳嗽等癥狀已痊愈，情況逐漸好轉。

他今日接受《光明日報》訪問時說，4歲女童和2歲妹妹在出現疑是武漢肺炎癥狀後，本月26日到醫院接受密切治療。2人的樣本檢測結果，證實4歲女童感染武漢肺炎，2歲妹妹沒受到感染。

他指出，兩姐妹這數天來接受治療後都漸漸康覆，而沒受到感染的2歲女童目前是與雙親安排在醫院特別處進行隔離。

遊客比農歷新年時少很多

浮羅交怡的真浪沙灘是遊客密集處，不過今日的人潮比農歷新年少了許多，盡管島上已出現首宗武漢肺炎確診病例，但只有少數遊客和商家戴口罩。

記者在沙灘處看到很多洋人在進行水上活動、曬日光浴、漫步沙灘，而真浪步行街也看到很多西方遊客身影，反而本地和中國遊客大幅減少。

記者今日走訪島上多間酒店，發現很多顧客服務櫃台都沒提供消毒液，但櫃台員工都有戴上口罩。

來自亞羅士打的遊客阿蒂卡（19歲，大學生）接受訪問時說，她與母親和好友昨晚臨時決定今天到交怡一日遊，作為開學前的短暫旅遊。

她坦言，她們並非完全不怕武漢肺炎，但覺得只要做好預防措施，就能降低被傳染的機率，因此在島上遊玩時都會戴上口罩和勤洗手。

機場西藥店終有貨源 每人限買6口罩

浮羅交怡國際機場內唯一西藥店Pillbox Pharmacy今天終於有口罩貨源！該店為了確保更多消費者能買到口罩，限制每名顧客最多只能買6片。

該店員向本報記者透露，該店的口罩已斷貨幾天，今早才有貨源，由於貨源不多，該店限制每名顧客的購買量。

浮羅交怡國際機場的防疫氣氛與真浪沙灘則截然不同，該機場多數乘客和工作人員都戴著口罩。