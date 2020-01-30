調整時間避開車龍 檳公僕伸縮性上下班





（檳城30日訊）檳州秘書拿督阿都拉薩宣布，為讓州級公務員避開上下班時的交通高峰時段，州政府已批准讓公務員享有伸縮性的上下班時間。

他說，有關計劃是依照聯邦政府推行的“公務員伸縮性上班時間”（WBF）而定。

他今早出席檳州公務員例常集會時致詞說，聯邦政府公務員早在2019年已採用此措施，過後玻璃市、霹靂及雪蘭莪等州屬也仿傚。

“但檳州政府在時間上有稍作出修改，即把原本規定的1小時改為半小時，州級公務員可選擇在早上7時30分、8時及8時30分上班。”

須遵守規定時間

他提醒公務員，若各部門主管因公務需求，他們仍須遵照部門所規定的時間上班，若延遲半小時上班則須延遲半小時下班。

另外，阿都拉薩也宣布，從今年1月1日起，所有符合資格的州級公務員，皆可多享有每月50令吉“的公務員生活輔助津貼”（COLA），即從300令吉調整至350令吉，以幫助公務員降低生活成本。

除第二副首長拉瑪沙米，檳州各行政議員都出席此集會。儀式上，首席部長曹觀友及檳州財政司拿督莎魯巴希雅，分別移交模擬支票予各獲優良表現獎的部門，以示獎勵。

今年推行多項大型基設

曹觀友說，州政府今年會有多項大型基設要推行，包括峇六拜國際機場擴建計劃、瑞典咸碼頭擴建計劃、光大城市轉型中心、日落洞垃圾場復原計劃及檳城交通大藍圖等。

他指出，這些計劃都需要各個單位的密切合作，他也呼籲各部門嚴正看待及執行這些計劃。

“我希望站在最前線的公務員能扮演好角色，順應工業4.0發展提供更快速有效的服務。”

他說，檳州在去年前9個月就成功招到133億令吉的投資額，相較2018年同期增長247%。

“在全球經濟不景之際，檳州仍是高科技投資者的首選，大量投資也為檳州及鄰近州屬創造近1萬5000個就業機會。”

他說，面對當前的全球挑戰和競爭，州政府已制定策略，通過加強和多樣化經濟來提高各方面的競爭力。

曹觀友在活動上也推介“檳城2030願景”的視頻及主題曲，同時祝賀檳島市政廳第二次榮獲“2020-2022東盟清潔旅遊城市獎”。