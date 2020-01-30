【武漢肺炎】消毒 戴口罩 量體溫 雪隆學校集體抗“炎”





（巴生30日訊）武漢肺炎的病例確診增加，使到農歷新年假期後的開學首日，雪隆區多間學校的學生都戴著口罩上學。

武漢肺炎席卷多個國家，各地陸續傳出確診病例且逐日攀升，我國已增至8宗確診病例，各校紛紛做好防範措施。

雪隆的學校在開學前夕，忙於在學校各角落消毒、安排人手測量學生體溫、準備口罩及勸誡從國外回來的學生需自行隔離等，避免病毒入侵校園。

位於大港的新民華小通過臉書發出預防武漢肺炎通告，包括呼籲全校師生在每節鐘聲響（30分鐘一節）就必須喝水，由老師監督提醒，避免喉嚨乾燥。

配合開學首日，記者走訪巴生數間學校，發現部分家長都讓學生戴上口罩。由於並非所有口罩都適用，一些受訪的家長指因口罩斷貨，才暫用其他口罩，如布口罩做防範，同時不斷叮囑孩子勤洗手。

食堂煲煮涼茶派學生

至於各校三大機構代表也到校了解情況，分派口罩和協助測量學生體溫，準備洗手液和抗菌潔手液等。

巴生務德華小除了派發口罩、測量學生體溫及提供消毒洗手液，還交代學校食堂煲煮涼茶派給學生，消暑解渴。

協助測量學生體溫的家協主席張榮傑和副主席伍醒罱表示，除了戴口罩和勤洗手，家長必須不斷督促孩子註意衛生，盡量不和別人共享食物，多用公筷。

他們說，自武漢肺炎爆發以來，網上出現各種不同的謠言，因此促請家長在分享信息前都必須確認是官方新聞。

詢及今日是否有學生出現體溫稍高的情況，他們指學生在春節後難免會稍微感冒，已被學校要求回家休息，同時交代家長多留意。

學生出席率正常

巴生興華中學校長蘇進存指出，今日學生出席率正常，接近99%，武漢肺炎疫情沒有特別引起焦慮，一切如常。

他透露，3名在春節期間去了中國旅行的學生，遵照校方前日發出的通告，在向導師報備後自行在家隔離兩周，沒到校上課。

他證實，今早在校門和兩道側門安排老師及聖約翰救傷隊學生給全體師生測量體溫，沒有人因發燒和體溫偏高而需回家休息或就診，全校共用了15台測溫計。

“我們分派人員在學校正門和兩道側門檢測體溫，同時疏導人潮，因此沒有出現學生擁擠現象。聖約翰救傷隊學生也來支援，師生一同參與了防疫行動。”

每間教室放洗手液

蘇進存認為，今早的測量體溫工作一切良好，相信是早前發出的通告有效，有身體不舒服的學生都自覺請了病假，全校請病假的學生不超過10人。

他透露，校方安排向每間教室分放口罩和一瓶洗手液，做好防疫工作及提升公共衛生意識。各級老師也會密切關註，確保有不舒服的學生一定要馬上看醫生。

至於有傳今日學生出席率偏低，他駁斥傳聞，並感到納悶，怎麽幾乎每次都會出現這種不實謠傳，不排除相關人士或看到學生需排隊測量體溫入校，才會以訛傳訛。

宣導預防方法派口罩

班達馬蘭州議員梁德志今早到訪班達馬蘭華小A校，和董事部一起宣導預防武漢肺炎方法及派發口罩。

他說，巴生多所學校已在第一時刻展開預防措施，如班A、興華中學及濱華二校等，值得讚揚和效仿，畢竟學校的任何活動都是集體的，需加倍警惕。

“除了戴口罩，家長需加倍留意孩子的衛生問題，督促孩子多洗手和留意孩子的健康狀況。”

班A董事長拿督斯里鄭明發表示，校方會向學生灌輸佩戴口罩的重要性，同時會和家長配合，關註學生們的情況。

“政府必須加大控制力度，竭盡全力做好準備，預防武漢肺炎病毒入侵大馬，如機場、港口及任何出入我國的關卡。”

他說，民眾應該停止散播各種有關武漢肺炎的不實消息和謠言，避免引起社會恐慌，國人有責任營造健康網絡環境，否則市民難以辨認新聞的真假。