除夕吃團圓飯 年初一回崗位 飛機師在雲霄過年









（檳城30日訊）在雲霄過年！ 王毅楷（24歲）在國內一家航空公司擔任副機師，這個行業在春節更忙碌，他在除夕與家人吃完團圓飯後，大年初一就需返回崗位報到。

駕駛民航客機剛滿一年，擁有約800多小時飛行經驗的他，不久前被公司調派到砂拉越古晉任職。今年除夕，他專程從砂州飛返檳城老家與家人吃團圓飯。

“大年初一，我需要返回工作崗位待命，大年初二至初五我需要負責的國內航線是古晉、民都魯、美里、詩巫、柔佛及檳城，而國外航線則是新加坡。”

對於無法與家人歡度農曆新年，他坦言忙著工作的時候及在機上值勤時需要集中精神，所以不會覺得怎樣，不過當完成任務靜下來時候，還是會感覺身邊缺點什麼，或許這就是獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親的感受吧！

把乘客安全送目的地

“不過，飛機師的使命、專業及任務就是把每一位乘客安全且舒適地送到他們的目的地，讓他們做想做的事、見想見的人。”他說，對他而言，今年的農曆新年很幸運，因剛巧碰上他的休假。

“所以我在大年除夕前可以先回家與家人團聚，不過大年初一傍晚就得返回工作崗位。”

問及王毅楷這個農曆新年要向家人傳達甚麼祝福，他說希望家人在庚子年健康、開心及凡事順利！

林健雄：難得團圓

珍惜與親朋相聚日子

林健雄（28歲）當上飛機師已有6年，除了第一年及今年的農曆新年可以回家與家人吃團圓飯及歡慶之外，其餘4年都是在工作中度過。

“其他節日及公共假期等也很難獲得假期返家，因此每次返回檳城都特別珍惜與家人及朋友相聚的日子。”

“只要遇到家人生日及好朋友聚會等，我還是會當天早上飛回檳城參與，晚上再飛回吉隆坡。”他說，每月也會盡量抽空返回檳城看看父母，最短一天，長則一周。

他說，許多飛機師及空姐都很期待新年可以與家人團聚，因此都會提前一年申請農曆新年的假期。“不過，未必提早申請假期就會獲批，而是會考量種種因素。”

林健雄說，在新年期間工作，無法與家人團聚，其實心裡很心酸，尤其看到其他人能高高興興與家人吃團圓飯，而自己卻要在工作中度過。“許多朋友會問，為何還未回家？幾時回家等問題。聽到這些問題，心裡很傷心，有時差點哭了出來，但已多年不能與家人在除夕當天吃團圓飯，通常會安排提早吃或延遲一週才吃。”

“在新年期間無法回檳城老家，家人都會配合我的時間，有時會前往吉隆坡與我吃團圓飯及慶祝農曆新年。”

他說，目前2個妹妹也在新加坡一間航空公司當空姐，新年期間若不能回老家過年，父母會飛往新加坡或吉隆坡與孩子過年。

與妻每月只見三四天

林健雄說，曾經有一年的農曆新年，他需要飛往中國，當大家都在吃團圓飯時，他卻還在飛機上，不過卻能在高空看煙火，這感覺與眾不同。

他說，機組人員也會在乘客還未上機前播新年歌，或者與同行的機組人員相約下班後在酒店房間慶祝新年。“今年可以與家人歡慶農曆新年，感到特別興奮。”

林健雄的妻子也當空姐。“與妻子很難見面，每個月平均只見三四天，如果特地換班才會有機會相處兩週。”