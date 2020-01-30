【武漢肺炎】哥賓星：出動廣播車 新聞局發布防疫資訊





（檳城30日訊）通訊及多媒體部長哥賓星指出，武漢肺炎爆發後，該部已通過新聞局、RTM國營電視台和馬新社向民眾傳達預防武漢肺炎的措施，以及正確資訊。

他說，馬新社從1月25日至昨晚共發佈149篇文章、42則電視新聞、30個資訊圖和6個影片。

“RTM國營電視台從1月25日至29日，137則新聞、清談節目（TalkShow）和42個影片，以協助民眾更了解武漢肺炎疫情。”

他說，在大馬新聞局方面，從1月27日至29日已走入民間，在全馬進行180個活動，包括使用流動廣播車，傳達預防武漢肺炎資訊。

全國共有153個縣，每個縣大約出動1至2輛廣播車。

他今日前往羅弄古力小販中心和跳蚤市場分派武漢肺炎資訊傳單召開記者會時，如此指出。

小心過濾網絡資訊



佳日星強調，對武漢肺炎課題的政府發言人為首相、副首相、衛生部長和衛生總監。

他說，除了在臉書和推特發佈訊息外，衛生部也會召開記者會發佈最新消息，有時候可能是一天兩次。

雖然如此，在社交媒體依然充斥許多關於武漢肺炎假消息。因此，他呼籲民眾在分享資訊的情況下，要小心過濾網絡上資訊，因散播假消息將受到對付。

出席者包括日落洞國會議員雷爾和柑仔園區州議員佳日星等人。

警告散播假消息將受對付

哥賓星指出，通訊及多媒體委員會在過去數天已發出不少警告信。若散播假消息者涉及破壞國家安全及公共秩序，將會受對付。

他也說，警方接獲投報後會展開調查，也會向通訊及多媒體委員會尋求協助，因為許多假消息來自社交媒體。至於，是否遭到取締，則是警方的權限。

針對當局如何鑑定是散播假消息或者只是個人意見一事，哥賓星說，雖然我國賦予人民言論自由，但受到國家安全及公共秩序法令的限制。因此，民眾不要隨意散播不實消息，避免引發人民恐慌。