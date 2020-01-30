【武漢肺炎】交怡出現確診病例 非旅遊區民少戴口罩



















（浮羅交怡30日訊）浮羅交怡島證實有武漢肺炎確診，記者直擊這個國際旅遊島，發現目前全民受促防疫之時，島上非旅遊區少見有島民戴上口罩。

不過，在人流較多的旅遊景區及服務行業員工，包括餐館員工、導遊、超級市場工作人員都做足防範，大家都戴上口罩工作。

浮羅交怡市議員鍾騏任說，市中心瓜鎮與旅遊區真浪沙灘的情況不一樣。很多島民認為病菌從中國傳來，只要少接觸中國遊客，自然就會降低傳染病疫的機率。

他指出，新春期間，真浪沙灘區內10名遊客中，中國遊客占7人，所以當地的各行業者都擔心和為安全，都會戴口罩工作；在瓜鎮內，除了以旅遊息息相關的行業，很多行業的員工沒戴口罩工作。

浮羅交怡是來馬中國遊客的必到觀光島嶼； 隨著昨日證實有一名來自中國廣州4歲女童感染武漢肺炎後，已拉起島上戒備及防範警鐘。女童目前在交怡島蘇丹後瑪麗哈醫院接受隔離，醫院一切操作如常，院方也沒強制到醫院的民眾，務必進行體溫檢查或要求戴口罩。

憂回國受感染 中國客擬延長春假

中國爆發武漢肺炎，來馬觀光的中國遊客擔心回國會受到感染，有者考慮延長春假繼續逗留在大馬或轉到鄰近國家旅遊，直至疫情好轉為止。

浮羅交怡中文導遊連賢貴指出，他在這新春期間原本有帶領5個中國團，隨著中國文化和旅遊部辦公廳發出旅遊業暫停經營活動的文告後，他有2個團被取消，而最後一個中國團是在本月26日從南京直飛交怡的旅行團，團友近30人。

他指出，這批中國團是展開5天旅遊，並於今天飛返中國。在這期間，是有團友詢問他可否繼續逗留在大馬，直至15天旅遊時間限期屆滿才返國。

“我是有建議這些團友，如果要自行離團繼續逗留在大馬觀光，就需要簽署一份離團後果自負同意信，但目前是暫沒有團友向我提出同意離團。”

連賢貴接受《光明日報》記者訪問時說，這些中國團友雖然人在異鄉，但心卻還很關心中國的肺炎疫情，也擔心回國後會受到感染，因此想要在這非常時期，逗留在安全區。

他說，他有建議中國團友，如果在15天旅遊時間限期屆滿後，還不想返回中國，也可考慮到新加坡或泰國，但則需要自行辦理旅遊簽證。

“據我所知，我其他同行所帶的中國團，也有團友提出繼續逗留在大馬的意願。但至於有繼續逗留在大馬旅遊者，很多都是自由行的中國遊客。”

中國客大量購買當手信 口罩短缺

自中國武漢爆發肺炎後，到我國旅遊的中國遊客已大量購買口罩自備和當“手信”，導致交怡島口罩缺貨。

浮羅交怡市議員鍾騏任說，中國爆發該疫情後，中國口罩早已斷貨，所以遊客趁著來交怡島旅遊時就大量購買口罩帶回國。

“在島上發生疑是病例後，島民開始感不安才要去搶購口罩，但當時口罩已短缺，導致很多島民買不到口罩。”

中國遊客搭乘電召車，第一時間非前往目的地，反而央求司機幫載往買口罩。

網友卡裏法布特拉在臉書說，他日前載了剛抵達交怡島的一家三口中國遊客，一上車就被要求載他們買口罩，可見口罩的的搶手。

他促請衛生部在浮羅交怡的每個主要入境處，提供口罩給遊客戴上。

◆市民鄺城漢 （50歲）說，“我幾天前跑多間西藥店也買不到口罩，店員說過幾天貨源會到了。所幸我本身有存幾片口罩。”

◆著名真浪沙灘的酒吧業者巴拉說，島上多間西藥店的口罩陸續賣斷貨，所幸其友人到泰南沙敦府購買大量口罩，也送他一盒防範。

◆德士司機阿都拉（62歲）說，盡管德士司機沒受政府官方指示要戴口罩工作，但為了安全著想，司機們在載客時都會盡量戴上口罩。

◆Haji Ismail免稅店員工英特拉布迪蘭說，他在該行業工作超過3年，過去在華人新年期間，員工的假期一早被凍結，這次因為生意受到武漢肺炎沖擊，年初四就允許員工拿假。