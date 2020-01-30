【武漢肺炎】別貪便宜買劣貨 3層外科口罩才抗菌







（大山腳30日訊）口罩大缺貨，焦慮的市民四處尋覓搶購，目前藥劑店所售的三層口罩每盒大約25令吉，但有人卻僅以每盒6令吉50仙的超低價買到口罩。藥劑師勸說，買口罩時要先問清楚是否是三層的外科口罩，否則貪了便宜買到兩層的口罩或劣質口罩，沒有防護作用，戴了也無效。

不願具名的藥劑師透露，如今在一些西藥店出售的三層口罩每盒大約25令吉，但大部分都已售罄，而他聽聞有人僅以6令吉50仙買到一盒口罩。

詢及何以價格相差甚遠，他解釋說，除了三層口罩，市面上也有兩層以下口罩或劣質口罩，如今市民對口罩“求之若渴”，不論價格多少，都有人願意購買。

“民眾在購買口罩時，可以先問清楚那是否是三層外科口罩（3 PLY Face Mask），因為兩層的口罩或劣質的口罩價格較低，但沒有過瀘層，也無法防液體，沒有防護作用，戴了也沒效果。”

他說，外科口罩可有效過濾細菌，其構造通常分成三層，即外層是防液體、中層具過濾作用，內層可吸濕氣，上端有鼻樑片，壓緊後可將口鼻罩住，沒有空隙。對於6μm以上微粒有90%阻隔效果，因此可阻隔大部分飛沫傳染病菌。

他說，這種口罩適合有感冒、發燒等呼吸道症狀時使用，或是前往醫院、戲院等不通風的場所時使用。

另外一種可有效過濾細菌的是N95口罩，能過濾95%以上的粉塵，包含飛沫跟一些有毒氣體等。不過，因為這種口罩密度非常高，佩戴後或會感到難以呼吸，所以一般民眾在日常疾病的預防上，只需使用外科口罩。

至於棉布口罩、活性碳口罩及海綿口罩皆無法隔絕細菌，對防疫無效。