萬腳蘭蛇廟請火 鼠年檳經濟中上平











（檳城29日訊）檳城萬腳蘭蛇廟大年初五晚配合清水祖師誕辰舉行請火儀式，測出檳城鼠年的經濟走勢為“中、上、平”。

儘管受到武漢肺炎陰影籠罩，但民眾的熱情不減，不少民眾自發性戴著口罩到來觀看請火儀式。

請火儀式由本頭公巷清和社主席張福源主持，在晚上11時40分時開始，在爐火燒起後，以4個月為一季，通過觀察火焰高度及猛烈度，預測檳州今年經濟運程。

第一道火焰於11時44分燃起，火勢穩定，約4至5吋高；第二道火焰於11時45分燃起，火勢最高；第三道火焰於11時46分燃起，火勢轉弱，高約3吋。

張福源說，根據請火結果，檳州第一季經濟較穩定，第二季的經濟則盛旺，第三季經濟則轉弱，這結果基本上與去年請火的預測結果（中、上、平）類似。

他強調，清水祖師本為“預測病情”的神明，但後期卻被引用作為預測檳州經濟。他認為，在預測檳州經濟走勢方面，引用海珠嶼大伯公廟的請火結果為參考會較為準確。

除了請火儀式，今晚也舉辦第八屆“金鼠如意”廟會，廟會由檳州旅遊發展委員會主席楊順興和檳州首長政治秘書鄭來興一起主持開幕。主辦單位也在廟前設置一個大屏幕直播請火情況，並燃放15分鐘的煙花。

這項由檳城福建公司主辦的蛇廟廟會吸引大批民眾出席，一連串活動從傍晚7時開始，直至深夜進行請火儀式。現場有各種表演，包括擊鼓、舞蛇、舞龍、民族舞蹈、扯鈴、弄蛇術、變臉及拋繡球表演等。

出席者有檳城福建公司主席陳國才、檳城福建公司社交事務主任拿督陳來福、慶委會主席謝清淵、萬腳蘭酬神理事會主席沈相全丶檳榔嶼福建會館主席拿督溫子開丶檳州華人大會堂總務梁偉宏丶民政黨檳州主席胡棟強、全國總財政方志偉丶前檳州行政議員拿督羅興強等。