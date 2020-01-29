【武漢肺炎】散播假消息 MCMC警方再捕4網民

（賽城29日訊）隨著雪州一名男網民早前疑因涉嫌散播有關武漢肺炎的假消息而被捕，通訊與多媒體委員會（MCMC）再逮捕另4名涉嫌散播同類假消息的網民。

該委員會週三發文告說，現年34歲的雪州男網民是於週二下午4時許在位於萬宜的住家被捕，以助查他於1月26日上傳至面子書的內容。

此外，該委員會披露，在警方的配合下，該委員會週三下午再逮捕另4名網民，他們疑涉嫌散播有關武漢肺炎的假消息。

警方及通訊與多媒體委員會是於週三上午11時至下午5時分別展開的突襲行動中，逮捕上述4人以錄取口供。

“其中2人在馬六甲被捕，另2人分別在吉打及檳州落網。”

文告指出，一名現年49歲，來自吉打州亞羅士打的兼職補習老師是於本月25日，把一則與武漢肺炎有關的假消息上傳到面子書，而在週三中午12時被捕。

此外，兩名來自馬六甲，從事藥劑行助理的25和30歲網民，則是因為於本月26日上傳假消息至面子書，而於週三下午約4時分別在甲州柏靈玉及萬裡茂被捕。

“另一名現年24歲的學院生則是因為於本月27日上傳假消息至推特賬號，而於週三下午約4時15分在關丹被捕。”

文告揭露，當局從上述4人身上充公了4台手機、5張Sim卡及2張記憶卡，以助查此案。

當局是援引1998年通訊及多媒體法令第233條文調查上述4人，一旦罪成，被告可被罰款最高5萬令吉，或監禁不超過一年或兩者兼施。若重犯，則每天可被罰款1000令吉。

通訊與多媒體委員會與警方也將繼續展開嚴厲的執法行動，以對付任何散播假消息的人士，藉此維護社會的安寧與公共秩序。