【武漢肺炎】副揆：直至世衛發指示 不禁辦國際活動

（布城29日訊）儘管爆發武漢肺炎疫情，但政府現階段不會禁止國際活動的舉辦，直至世界衛生組織（WHO）發布相關的指示。

副首相兼天災管理委員會主席拿督斯里旺阿茲莎表示，政府現階段不會阻止這類邀請外國人出席的國際活動、集會的舉辦，因為世衛並沒有發出相關的勸告。

“不過，如果世衛發布勸告，我國將會跟進，因此一切胥視下週的情況而定。”

不延長滯留大馬中國人簽證

副首相是訪問全國危機準備及應對中心（CPRC）後披露。CPRC是管理、協調及回應有關武漢肺炎資料的中心。

她說，政府也不會延長滯留在大馬的中國人簽證。

她披露，一旦政府從從武漢帶回78名大馬人，將會依據標準作業程序對這些人進行檢查及隔離。

她說，截至下午2時，7宗確診病例為中國公民，85名受到檢查的人士，3人確診、74人呈現陰性反應， 8人等候化驗結果。“確診的7人前接受治療，除了年長的病患，他們的情況良好。基於目前沒有抗病毒藥物，所以醫院主要是治療他們的症狀，而他們聽說除了投訴不適應本地食物，其他方面都獲得良好照顧。

對於會否限制學校的活動，旺阿茲莎說，因為確診病例都是中國人，所以目前沒有這項限制。

不阻止航班飛中國

旺阿茲莎說，目前我國不會阻止飛往中國的航班，也不沒有考慮禁止中國人入境。

她說，武漢已經封城，並且取消所有班機，因此已經沒有飛往武漢的班機。“但交通部會討論此事，但是目前我國不會阻止飛往中國的航班。”

她說，在暫停讓中國湖北和武漢的中國人入境後，到我國的中國人已經減少，政府現階段不會考慮全面禁止中國人的入境。

她披露，我國將會遵循世衛所發出的標準作業程序，給予來馬生病的遊客治療，而非直接把他們送回國，以免傳染他人。“ 其實不只是武漢肺炎，如果來馬的外國人生病，即使是其他疾病，也必須接受治療才能送他們回國。”

她說，今早衛生部舉行跨部門會議，由衛生總監拿督諾希山主持，包括天災管理委員會（NADMA）、國防部、內政部、外交部、教育部、交通部、旅遊部、移民局、職業安全與衛生局（JKKP）、海事局、民防部隊、民航局及大馬機場公司，以討論加強對來自中國的遊客檢查篩檢，為他們準備特別通道入境。

她指出，一旦出現症狀，無論是公民還是非公民都會轉介給衛生部。

促人民暫時勿去中國

“其他工作包括傳播有關武漢肺炎（2019-nCoV，新型冠狀病毒）的資料，以及提供防範受傳染的訓練。”

“會議也強調雇主必須履行保護員工的責任，準備口罩和洗手液；所有政府機構也必須廣宣防範活動，協助減輕社會的恐慌。”

她也促請人民暫時不要去中國，從中國回馬的人民在14天內一旦生病（出現呼吸道疾病，例如發燒、咳嗽或呼吸困難），應該立即求醫。

她勸請人民時時刻刻保持本身的衛生，經常用肥皂或洗手液洗手；有需要時戴口罩和使用洗手液。

她也希望人民不要發布錯誤的消息。

“我們有57所醫院可以進行篩檢，當中有26所醫院負責治療。”

她說，我國也與東盟緊急和醫藥中心保持聯繫。

今日與會者包括衛生部長拿督斯里祖基菲里、副部長李文材、衛生總監拿督諾希山。