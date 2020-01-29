【武漢肺炎】 應變小組每日監測 雲頂世界加強防範

（八打靈再也29日訊）雲頂世界已經根據國際健康和安全規範採取全面及適當的預防措施，保護所有客戶和員工，以減少新型冠狀病毒（武漢肺炎）的傳播風險。迄今為止，度假村中沒有任何人被診斷出感染了病毒，度假村也繼續正常運作。

雲頂世界今日發表文告指出，目前已成立由高級管理人員組成的應變小組，每天進行兩次情勢監測，以在任何時間、任何地點採取必要的措施。

文告指出，整個度假村內的員工出入口、纜車站、檢查站及各種設施主要出入口均已採用了紅外線熱掃描儀。任何被檢測到體溫高於38度的人士將被要求前往指定的隔離室，雲頂世界的醫生將為他們提供免費的咨詢。

在整個度假村的周圍，包括公共區域及工作崗位，都全面放置了消毒液。度假村的清潔程序已經被加強，清潔次數也被增加。同時，度假村內所有的電梯按鈕均已密封，清潔次數也被提升。

此外，雲頂世界與員工每天進行一次溝通，以確保透明度並鼓勵員工的反饋；當情況出現任何變化，當局將通過官網向客戶更新訊息。

另一方面，近期從馬來西亞以外的任何國家／地區回國的任何員工，在其被允許返回工作崗位之前，將由雲頂世界內部合格的醫生和護士進行檢查，並鼓勵情況允許的員工居家辦公。

“在包括天城室內主題樂園在內的所有主要景點中，都必須遵守世界級主題公園的國際健康和安全規範，並維持本已嚴格執行的衛生制度。”

雲頂世界有兩家醫療診所，每天24小時由合格醫生和護士值班。鼓勵任何感到不適或出現類似流感癥狀的客戶，立即前往任何一家診所尋求醫療護理。診所也提供獨立醫療室，以確保患者被隔離於公眾。另外還備有6輛救護車隨時待命以應對緊急醫療情況。

雲頂世界已經並將持續透過度假村內安裝的LED屏幕和布告欄向公眾廣播一般建議。