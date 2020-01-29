【武漢肺炎】頂級手套公司捐助湖北醫院

（吉隆坡29日訊）各單位在武漢肺炎疫情於中國湖北地區爆發後便紛紛向當地醫院捐贈口罩、消毒液、護目鏡以及手套等醫療物資，而頂級手套公司（Top Glove）則是馬來西亞第一家捐贈物資給湖北省醫院的手套製造商。

馬來西亞研究、諮詢及科技中心（CREATE）首席執行員黃穎欣在臉書發文，感謝頂級手套公司公司和主席丹斯里林偉才以及董事會成員，迅速回應她的要求，捐贈手套給湖北地區的醫院。

“對減輕任何危機的影響，快速給予回應是至關重要。”

她也就其在農曆新年時拼搏地為湖北省民眾尋找捐贈品作出解釋，原因是她與武漢有著特殊關係，因為武漢就是她祖先的故鄉。

“我一直與當地的政府響應小組保持聯繫，因此在整個過程中，也就完全沒有任何捐贈品卡在組織中的問題。”

黃穎欣說，她在農曆新年前就與其他海外和美國華裔領導人一起籌集資金及採購醫療用品，但個人力量到底很渺小，醫院裡的醫療物資還是非常低，因此，她才決定尋求手套公司協助捐贈，畢竟我國是世界上最大的手套生產商之一。

她表示，若有民眾想要向受武漢肺炎影響的地區獻上自己的一小份力量，不論是現金或實物捐贈，歡迎與她聯繫。

欲知更多捐贈詳情，請聯繫012-2131979。