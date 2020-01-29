警破竊案捕3人 伍長砸匪車受傷









（八打靈再也29日訊）鵝嘜警方在24小時內，偵破一宗破門行竊案，逮捕3名涉案男女及起回失竊的2輛轎車和物品。

鵝嘜警區主任阿里菲助理總監披露，一名一巡伍長在行動中因嫌犯拒捕，結果在砸破嫌犯乘坐的轎車車窗時受傷，所幸送院治療後已沒大礙。

他在記者會上說，40餘歲的巫裔女屋主是於昨早8時15分，離開斯里士拉央花園的住家，不料哥哥當天下午6時40分返家時竟發現，住家籬笆門已被開啟，屋內則凌亂一片。

他表示，事主經檢查後，發現屋內財物失竊，包括停放在門口的一輛國產威華和一輛邁薇轎車也被人駕走。警方在接獲投報後馬上展開調查，在今日凌晨3時50分，於峇都喼發現2輛可疑的國產威華和邁薇轎車。

他說，警方在監視了15分鐘後上前表明身份，2名司機隨即猛踩油門逃跑；其中國產威華轎車司機逃到3公里處時遭警方攔截，警匪雙方還發生打鬥。

“另一名男子則逃到柏麗瑪士拉央花園後，也被警方逮捕。調查顯示，被捕男子分別是27歲緬甸男子和24歲印裔男子。”

“隨著2人落網，警方依據線索馬上突擊峇都喼一家酒店，先在其中一間客房逮捕一名32歲巫裔女子，再到另一間客房起獲銀行存摺、車卡、相機、多台手機、車匙及破門工具等。”

“被捕嫌犯將被延扣7天至下月4日，警方目前援引刑事法典第457（破門行竊）及第379A（偷車）條文調查此案。”