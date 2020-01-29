借戶頭給詐騙集團 女書記當錢驢罰款6千

（芙蓉29日訊）巫裔女書記為賺快錢而把自己的銀行戶頭借給詐騙集團，今日被控上芙蓉地庭時承認有罪，被判罰款6000令吉。

根據控狀，被告阿茲麗娜（47歲）於2015年10月29日，在汝來某銀行協助欺騙隱藏本身銀行戶頭內的4618令吉，並有理由相信這筆款項非被告所擁有，因而觸犯刑事法典第424（不誠實或欺詐轉移或隱瞞財產）條文。

在此條文下一旦罪成，被告可被判坐牢不超過5年，或罰款，或兩者兼施。

被告在聆聽控狀後承認罪行，並向法官瑪迪哈要求降低罰款金額。

被告求情說，她每月薪金只有3400令吉，而每月開銷超過1500令吉，難以應付在吉隆坡的生活費，希望法官能將罰款將至最低。

法官隨後宣判被告罰款6000令吉，若無法償還則以監禁5個月代替。此案主控官為再娜副檢察司。

案情指出，被告於2015年2月初，交出銀行戶頭予一個名為莫哈末的人士，（惟至今仍無法證實莫哈末的身份，並有理由相信是一名外籍人士），在臉書進行詐騙案，而詐騙手法則為將從前首相拿督斯里納吉銀行戶頭，獲得一馬發展有限公司（IMDB）26億令吉的賠償金。

巫裔女受害者獲得莫哈末及反貪會電郵的認證後，將4618令吉匯給被告，對方稱作款項為獲得賠償金的印花稅。