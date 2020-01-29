【武漢肺炎】教導師生認識武漢肺炎 檳多校做好防範措施

（檳城29日訊）農曆新年假期結束，大部分學校今日開課，檳州多所學府為防範武漢肺炎，皆已發出通告宣布相關措施。

檳城市區一所華小校長說，校方在數週前的周會上就開始向學生灌輸防範武漢肺炎的知識及方法，以便學生對肺炎有充分了解。

他說，校方已在學校每間廁所放置洗手液，也提醒學生用餐前必須使用洗手液洗手以免感染細菌。學生若生病，就必須戴口罩才可以上課。

“有師生發燒2天內沒退燒，校方就會去了解，情況嚴重的話會立即呈報教育局。如果有學生超過2天沒出席就會致電了解詳情。”

廁所放置洗手液

此外，教育局表示已與衛生部就武漢肺炎一事開會，相關文告近日會發布。

記者今天到訪多所華小，發現學生出席率如常，沒有因為恐慌而缺課。大部分學生亦沒戴口罩，上課情況如常。

州內部份學校 明教學生正確戴口罩

（檳城29日訊）武漢肺炎疫情持續蔓延，州內的部份學校將在明日教導學生正確戴口罩的知識。今日開學，學生渡過春節假期後都全部恢復到校上學。

根據光明日報記者抽樣訪問州內一些小學和中學，學校已採取預防措施，包括準備洗手液、口罩、灌輸學生衛生知識以及密切關注學生的身體狀況。

其中一所小學校長指出，今日該校學生出席率100%，而學校將於明日教導學生正確戴口罩的知識。目前，該校口罩也充足。

他說，在過去老師們都會要求學生先洗手才用餐，也為學生培養一個良好的習慣。同時，也在廁所和食堂準備洗手液，讓學生使用。

另外一所小學校長說，該校在每天早上都會為學生量體溫。若發現學生體溫高，會通知家長帶孩子回家看醫生。

“我們也在每一班準備洗手液，要求學生如廁和進食前洗手和消毒。”

校方時刻留意師生情況 韓小生自備洗手液團拜

（檳城29日訊）武漢肺炎疫情蔓延，檳城韓小學生做好防疫準備，各自帶免洗洗手液出席新春團拜。韓江小學在今天大年初五舉行庚子年新春大團拜，校長李鳳珠說，去年杪國內發生流感疫情，韓小就開始做好防疫準備，校方鼓勵學生及教師各自帶免洗洗手液來學校。

她說，若有人傷風咳嗽，校方就會提供口罩，並為學生量體溫。若學生身體不適，會馬上通知家長帶學生就醫。若有學生傷風感冒，校方當天就會全面消毒有關學生就讀的課室，之後暫時關閉該課室一天，確保病毒徹底消滅，不會感染他人。

李鳳珠說，韓小有957名學生，校方一早準備好充足的口罩，過年前後沒有學生到過中國武漢旅遊，該校亦沒中國學生，至今也沒有學生出現狀況如發燒及咳嗽。