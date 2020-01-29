【武漢肺炎】威省市長：未接衛部指示 LED燈光嘉年華照跑





（大山腳29日訊）威省市長拿督羅查里指出，雖然武漢肺炎入侵我國，但至今未接獲衛生部的指示，因此2月7日在大山腳的大型LED燈光嘉年華活動將照跑。

他說，衛生部告知，威北甲拋峇底醫院已做好應對疫情的準備，屆時市廳也提供流動廁所及所需服務。

羅查里今早在市廳月常會議後對記者說，市廳沒接獲取消活動的通知，屆時會提供口罩、消毒洗手液及海報宣佈。

現場提供口罩

配合2020大馬旅遊年，威省市政廳與Red Bear Global將從2月7日至23日在大山腳再造公園（Upcycle Park）舉行LED燈光嘉年華（Luna Light Wonderland）。入門票成人8令吉兒童4令吉，當局預計會有2萬人參與。

此活動首次移師檳城舉行，屆時該公園將被68萬盞LED燈籠罩並呈現出32種造型，如燈樹、富士山及星隧道等，主要焦點是11.5公尺高的吉祥物猴子。

羅查里說，威省市政廳也做好全面戒備，以防肺炎蔓延，如今所有在櫃台與民眾接洽事務的職員都戴上口罩，領取號碼處也放置消毒洗手液及派發口罩以防萬一。

他說，市廳已在114個主要地點放置消毒洗手液，包括總部服務櫃台、媒體廳、會議室、市廳16個局及廁所等。

“我們在多個地點張貼衛生宣傳海報，市廳官網及臉書也有相關資訊。”

他較後也在記者會上頒發證書給3名救了一隻受傷流浪狗的“橙色英雄”（Wira Oren）。