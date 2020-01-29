【武漢肺炎】曹觀友勸民提高意識 身體不適勿去人多地方

（檳城29日訊）檳州政府今日已針對武漢肺炎入侵事項召開州安全理事會特別會議；檳州首席部長曹觀友吁請出現發燒、感冒、咳嗽或身體不適的民眾，暫時勿出席大型活動如新春團拜、姓周橋拜天公及年初九舉辦的檳城廟會活動等。

他強調，因檳州未有武漢肺炎病例，因此檳州暫時不會取消大型活動或關閉州內旅遊觀光景區。

檳暫不取消大型活動

他說，檳城若出現確診病例，州天災管理委員會將會依據第20條文啟動國家天災管理委員會機制與政策，同時由州秘書與州民防部隊主持，全面防疫，各參與單位將與州衛生局協調，以應付武漢肺炎。

他說，雖然檳城沒有確診病例，但州政府已做好應付措施，包括聽取國家安全理事會的一切指示。

他指出，由於目前口罩貨源短缺，若情況允許，州政府將會在檳城廟會上提供口罩給民眾。“最重要民眾須提高衛生意識，尤其身體感到不適就不要出席大型活動、宴會或前往人潮多的地方。”

他也勸請酒店、商場與飲食中心業者，若有舉辦大型活動，應提供口罩或消毒液予民眾。

他也吁請各公共場所建築物的業主，在建築物內招貼武漢肺炎的防範告示，以提醒民眾或遊客一旦出現相關症狀，需馬上到鄰近診所求診。

“武漢肺炎有14天的潛伏期，業者若發現顧客有相關症兆，應勸告有關人士前往看診或通報州衛生局。”

他說，州政府已在檳城國際機場與瑞典感郵輪碼頭設立遊客入境健康檢測設施，過濾所有入境者的健康情況。

“我國移民廳已禁止中國湖北與武漢的遊客入境，包括取消這些遊客的入境簽證。”

詢及檳州政府是否會到學校派發口罩時，曹觀友說，各國州議員若尚有口罩存貨，將會到學校派口罩。

廣場食肆酒店加強防疫機制

另一方面，檳州旅遊、藝術、文化及遺產委員會主席楊順興，促請州內景區、購物廣場、餐館、酒店等業者，進一步加強武漢肺炎的防疫機制，包括提供消毒洗手液和在入口處設置體溫測量關卡。

“相關的管理單位也受促增加日常消毒殺菌的作業。”

楊順興今日發文告說，上述地點是遊客人流量集中，人員密集活動的區域，因此防疫工作不可掉以輕心。“民眾若有出現發燒、咳嗽、呼吸困難的症狀，務必立刻前往鄰近的醫院或診所就診。”

民眾勿轉發不實消息 首長建議衛局更新情況

曹觀友指出，州安全理事會也在今日會議上，建議州衛生局每天中午12點，向媒體發佈最新州內武漢肺炎最新情況，以避免民眾通過社交媒體轉發出不實消息而引起恐慌。

他奉勸民眾不要輕易取信社交媒體流傳未經證實的消息，包括臉書、推特或WhatsApp的消息。

勿趁機抬高價錢牟利

他吁請口罩生產商、批發商或西藥劑店，必須根據貿消部統制價格售買口罩，不要趁機抬高價錢牟利。貿消部也將會密切監督口罩價格，同時也會確保口罩供應充足。

檳州衛生局主任阿絲瑪雅妮說，衛生局將啟動家居監控，若有人14天內曾到訪中國、與武漢肺炎病患接觸，並有發燒咳嗽及呼吸困難症狀，該局會跟進他們的狀況，除了家訪了解情況外，也會每天撥電了解最近進展。

出席記者會有彭文寶行政議員、楊順興行政議員、阿菲夫行政議員等人。