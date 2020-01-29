【武漢肺炎】交怡失守 女童確診 誰接觸過她？









（布城29日訊）馬來西亞因新型冠狀毒導致的武漢肺炎確診病例再增3起，包括浮羅交怡一名來自中國的4歲女童，使到目前的累積病例共7起。

衛生總監拿督諾希山於凌晨發文告指出，截至1月28日，7起武漢肺炎確診病例的患者都是中國人。

女子最新檢驗呈陽性

“新增的3起確診病例中，其中2人是4歲兒童，目前在浮羅交怡蘇丹后瑪麗哈醫院的隔離病房接受治療；第三人則是一名52歲男子，在新山蘇丹后阿米娜醫院被隔離及接受治療。”

此外，諾希山指出，衛生部也被告知，新加坡首位武漢肺炎確診病例——66歲武漢男子的媳婦也被確診，她之前的檢驗結果都呈陰性，而最新的檢驗結果則呈陽性。

他說，該名女子之前狀態呈陰性，並決定留在馬來西亞照顧兩位（檢驗結果）證實為陽性而在雙溪毛糯醫院隔離病房接受治療的兒子。

曾接觸確診女童者 受促主動到醫院檢查

（亞羅士打29日訊）隨著浮羅交怡出現首宗武漢肺炎確診病例後，吉州衛生局將追查曾與這名4歲小患者接觸的人士，包括與她從吉隆坡同航班飛往浮羅交怡國際機場的乘客和機組人員。

吉州衛生局主任莫哈末菲克力今日接受光明日報訪問時說，衛生部也會追查這名4歲女童在病發前2天，與家人在島上住過的酒店和行程，包括到訪過的地點和景點。

曾到訪地點徹底消毒

“我們會依據程序追查曾接觸過這小患者的人士，同時也促請他們主動到醫院接受體檢。”

他說，在掌握女童與家人曾到訪的地點後，這些地方都會進行全面的檢查和徹底消毒。

他指出，另一名與小患者同天入院的2歲女童，檢測結果呈陰性，證實沒受到感染，但因身體還不適，需要在醫院留院觀察治療，包括父母也在醫院接受隔離。

“除了浮羅交怡出現首宗武漢肺炎確診病例外，州內迄今沒接獲其他新的疑似病例。”

來自中國廣州的4歲女童，與父母和2歲妹妹於本月20日飛抵吉隆坡國際機場，之後再於24日飛往浮羅交怡。兩姐妹抵交怡後開始出現發燒、傷風及咳嗽症狀，並於26日下午1時，送往蘇丹后瑪麗哈醫院治療。

來自廣東4歲姐姐中招 2歲妹重新化驗

（浮羅交怡29日訊）著名旅遊島浮羅交怡失守，島上爆發首宗武漢肺炎確診病例！

衛生部今早發文告公布，我國新增3宗確診病例，其中一宗是早前與2歲妹妹被送入交怡蘇丹后瑪麗哈醫院接受治療的4歲女童。

這對姐妹來自中國廣東，至於2歲妹妹的血液樣本檢測結果，衛生部沒進一步說明。惟該部有透露目前尚有一個樣本的化驗結果還未出爐。

據了解，隨著4歲女童已確認感染武漢肺炎後，衛生部已再向尚在醫院進行隔離治療的2歲妹妹重新抽取血液樣本和重複進行化驗，以取得最準確的化驗結果。院方今早也將這對姐妹雙親的血液樣本，送到國家醫藥研究所（IMR）化驗。

這對姐妹與父母是於本月20日飛抵吉隆坡國際機場，之後於24日飛往浮羅交怡。兩人抵交怡後開始出現發燒、傷風及咳嗽症狀，並於26日下午1時，被送往蘇丹后瑪麗哈醫院治療。

女童的父母暫沒有出現感染的跡象，但院方基於兩名女童皆來自中國，因此需按照程序為兩人進行檢查和隔離，並抽取血液樣本送往國家醫藥研究所化驗。

截至本月28日，我國已經累積7宗武漢肺炎確診病例。

吉打港口客船碼頭 多數乘客戴口罩

（亞羅士打29日訊）浮羅交怡爆發首宗武漢肺炎確診病例後，許多島民今日乘船返回浮羅交怡時都在船上自動戴上口罩以策安全。

新春佳節假期已結束，記者今午走訪吉打港口客船碼頭，發現很多乘客在買票準備返回島工作或上學。

由於早上出現嚴重退潮，除了清晨7時的航班準時開往交怡碼頭外，其餘5個航班都被迫取消，導致很多乘客改乘下午的客船班次。

碼頭等候廳擠滿了乘客，許多人包括工作人員都戴上了口罩，只有少數人沒有戴口罩。

從事建築業的戴先生說，他本身住在亞羅士打，這次進島是為了工作。今早島上爆發首宗確診病例，家人不斷叮囑他一定要戴口罩。

他說，據他了解，交怡島的口罩已賣斷貨，他的朋友給他幾個口罩應急，而他明天就返回米都了。

他直言有點擔心島上的疫情情況，家人也很擔心，但為了工作，只好被迫“冒險”進島。

總會吁業者高度防範 時刻保持民宿衛生

（檳城29日訊）馬來西亞民宿（短租）業者總會財政暨檳州主席陳微琦呼籲同業，以柔佛新山森林城市酒店為前車之鑒，保持最高警惕實施高度防範，時刻保持民宿環境衛生，常備消毒用品予住客。

她指出，房東必須對民宿內貼身用品，例如床單、被單和毛巾等做足清潔工夫，同業也需要保護好自己、員工的衛生健康，清洗單位時候戴上口罩，勤於消毒洗手。“惟公會對於一些酒店業者在這次的災難當前，借題發揮，繼續抹黑民宿業感到相當遺憾。”

此外，她呼籲同業響應號召站在人道立場，給予需要取消訂房中國旅客無條件退款，讓中國旅客們感受到來自大馬關愛與支持。若發現住客出現疑似癥狀，務必立刻向公會投報。（聯絡號碼：012-4013392）

她說，大馬民宿業者向來具備高度人情味，早在本月23日愛彼迎（Airbnb）平台已經向房東發出免責取消訂房保障與指南後，公會會員及其他房東已按照指南，自動全額退款。

因此，公會對於房東們及同業，對此次疫情先知先覺與高度配合，表示最高讚揚，也相信隨著這波疫情，國內旅遊業將承受打擊，特別是今年馬中旅遊年計劃將面對嚴峻挑戰。

但是公會與業者將響應政府部門各項舉措，共赴時艱度過難關後，政府繼續推廣旅遊業政策，不止考慮酒店業，同時也可以惠及大馬民宿業，對於在這個全球性災難，全國人民，無論各行各業都應該團結一致抗疫，對這個新型病毒做好最高防範。