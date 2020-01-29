【武漢肺炎】檳總警長：警隊已備好口罩 前線警員應勤洗手

（檳城29日訊）武漢肺炎威脅當前，檳州總警長拿督納仁納沙卡蘭呼籲前線警員勤洗手，保持個人衛生，如有身體不適，盡早向醫院求醫。

“雖然州衛生局鑑定檳城沒有相關疑例，但警隊已經已經備好口罩供警員使用。”

他今早在檳州警察總部主持警方常月集會，也發布州警隊2018年全年罪案數據時指出，去年共有5217宗刑事罪案，同比前年5047宗案件增加143起案件或2.8巴仙。

“關鍵績效指標破案率高達52巴仙，其中40巴仙案件或2348名嫌犯已經提控上庭。”

毒品調查組於去年扣捕1萬2634名涉毒人士，比前年1萬922人增加，瓦解7個煉毒廠、3個MDMA（搖頭丸主要成分）粉末工廠、兩個海洛因倉庫，警方也起獲60.54公斤冰毒、162.16公斤海洛因、128.15公斤大麻、32.32 公斤MDMA粉末、5萬4598粒搖頭丸、12噸可卡因，總值市價逾24億令吉。

他說，檳州警方紀律組去年共開了113個檔案調查，主要調查14名高級警官、146名普通警員和3名公務員，受調查者分別涉及刑事案、毒品、貪汙、曠工或紀律問題。

本月起獲25萬元毒品捕8人

針對去年檳城北海貨運碼頭起獲市值24億令吉的可卡因毒品，他說，警方在本月再起獲25萬令吉各類毒品、逮捕8人，查封該販毒集團在國內價值逾3億令吉財產。

他表示，相關案件還在調查，若有最新進展，將會擇日發布。