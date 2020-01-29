【武漢肺炎】職員戴口罩 酒店為住客測體溫





（檳城29日訊）武漢肺炎肆虐，檳城作為國際旅遊城市，站在最前線的酒店業者已全面加強防疫工作；香格里拉集團旗下的酒店，包括沙洋度假酒店、金沙灘度假村酒店及今旅酒店，從日前開始主動為住客及訪客測量體溫及提供消毒液。

沙洋度假酒店及金沙灘度假村酒店的大門入口處設有櫃檯，並安排酒店職員戴著口罩站在該櫃檯，手持探熱器為每一名要進入酒店的住客及訪客檢查體溫，確保住客們沒有發燒。

提高消毒級別

沙洋度假酒店及金沙灘度假村酒店的通訊總監蘇萊曼接受《光明日報》採訪時說，該酒店全面提高消毒級別，也更頻繁地清潔和消毒客房、酒店設施及公共區域，同時對食品的採購和處理程序嚴謹把關。

他指出，酒店高層已提醒員工始終保持嚴格的衛生習慣，若發現員工感到不適或有呼吸道疾病的症狀，會要求他們馬上就醫，並留在家中休息。

他還說，該酒店會繼續保持警惕，並會與衛生局保持密切聯繫。

提供洗手消毒液

今旅酒店公關經理楊家欣則說，該酒店的每個櫃檯目前都放置消毒液讓住客洗手消毒，同時也更加頻密地清理及消毒酒店客房及酒店設施，若住客需要，酒店也提供探熱器讓住客量體溫及口罩。

雖然部分酒店已提高防疫工作，為每名入住者測量體溫，但大部分酒店僅為住客提供洗手液。

檳城Flamingo海灘酒店總經理王海隆受訪時說，由於很多中國旅行團已取消來檳行程，目前入住該酒店的遊客並不多，所以只提供洗手液讓住客消毒。

“若真的有需要，該酒店會開會討論，以購買探熱器為住客量體溫。”