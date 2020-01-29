阿窿上門討債 撂話不會罷休 租客欠債連累房東







（蒲種29日訊）租客拖欠了2個月租金未還，最終因欠下大耳窿的債務而跑路，連累單親媽媽房東在大年初三被阿窿上門追債，對方還放話會再次上門“尋人”，嚇得單親媽媽徹夜難眠，精神崩潰。

53歲女房東黃慧玉今早在馬華梳邦區會主席趙啟興的陪同下召開記者會，哭訴被租客連累的遭遇。

黃女士當初是為了減輕房貸負擔，在10年前把家裏其中一間房租給了一名叫 “阿隆”的男子。這10年來一直都相安無事，對方也依時繳租，直到最近2個月才開始拖欠租金，更在本月11日，突然通過WhatsApp通知她會到外地辦事，並叮囑她要把家門鎖好，讓她感到費解。

因心生不妙，黃女士便在16日到警局報案，結果本月27日大年初三，便有人上門來追債，她才獲知其租客拖欠了大耳窿債務後跑路。

她憶述，大年初三下午4時左右，有2名男子上門找其租客，她應對方的要求，使用自己的手機撥電給租客，並在撥通後把電話交給對方，讓對方與租客通話。通話過程中，她聽到“欠錢不還”的內容，才驚覺2名男子是來追債的。

要求房東到銀行提款

通話結束後，2名男子卻拒絕把手機還給黃女士，還要求她前往銀行提款，幫“阿隆”還錢。最後，在黃女士苦苦哀求下，對方才願意把手機歸還，臨走前，還恐嚇會在一星期後再度登門找人，嚇得黃女士徹夜難眠。

黃女士表示，她當時已向2名阿窿說明，阿隆只是他的租客，兩人毫無關系，但對方根本不理，還一直查閱她手機內電話簿，一度還誤撥電到其姐姐的辦公室，幸好姐姐的公司新年乃未開工。

為打發2名阿窿，她當時正準備將錢包內僅有的60令吉全部交給他們，但兩人卻嫌數額太少不肯收下，執意要她到銀行提款。經一輪交涉後，2名阿窿終肯離開，已被嚇壞的黃女士趕緊前往媽媽家不敢返家，並在當晚，再度報警處理。

“我有再撥電給租客，對方聲稱給多2天時間解決問題，但卻不肯說出，到底欠了多少阿窿債。”

疑住家地址被利用註冊公司

黃慧玉指出，租客跑路後，她進入對方的房間查看時發現，對方疑是利用她住家的地址註冊公司，而且身份證地址也換成了她住家的地址。

她說，約4至5個月前，租客曾向她索討家中的水電費單，說有事要使用，並要她放心，不會害她，她便通過WhatsApp將單據拍照傳給對方。

她強調，她從未幫阿隆擔任擔保人，也不知道他借大耳窿，更不清楚他欠下多少組阿窿債。因此，懇求大耳窿不要再來騷擾她，若要追債，應找欠債者，而不是無辜的她。

事發後，黃女士已更換家中門鎖，並將租客的東西全部丟掉。

趙啟興非議阿窿追債手法

馬華梳邦區會主席趙啟興說，黃女士是單親媽媽，當初她為了減輕房貸負擔，才把房間出租，沒想到被租客連累。而欠債還錢天公地義，大耳窿應找欠債者，而非欺負無辜的女房東，一度拒絕歸還手機，還逼她去銀行提款，此種追債手法要不得。