警接投報數小時破案 搗打劫偷車黨捕6人









（馬六甲29日訊）華裔男子日前開車送禮籃期間，抵達目的地後未將車子引擎熄滅就下車，出來後驚見車子不翼而飛，趕緊前往警局報案。警方接獲投報後數小時，在甲中央縣一家酒店，扣查一名擁有12宗毒品及偷車前科的34歲嫌犯。

警方隨後展開深入調查，陸續扣查另外5名黨羽，成功瓦解這個於去年11月開始活躍的打劫及偷車黨。被扣查的嫌犯共有6人，包括3名華裔男子、一名華裔女子及2名巫裔男子。

甲州中央警區主任阿夫占表示，警方於本月20日接獲華裔事主（32歲）的投報，指事主在當天傍晚6時，位於甲市區雅加美浪路，開著本田休旅車送禮籃期間，下車後未熄引擎，送完禮籃後準備取車時，卻發現車子已遭人偷竊，損失約7萬5000令吉（包括失車價值）。

未熄引擎車被偷

“事主隨後前往東街那警局報案，警方接獲投報後，大約於當天晚上8時30分，在甲中央縣一家酒店，扣查一名34歲的華裔失業漢。”

他說，嫌犯擁有毒品及偷車案的前科，來自馬接峇魯。警方隨後成功找到事主的本田休旅車、手機、手提袋及駕駛執照等。

“被捕的嫌犯為馬克斯打劫及偷車黨的首腦。警方隨後也於同日的晚上11時，在甲州中央縣扣查2名華裔男子及2名巫裔男子，4人的年齡介於27至32歲，其中3人擁有毒品及偷車案前科。”

他說，警方於本月22日下午約1時30分，在東街那扣查一名37歲華裔女子，女嫌犯擁有5宗毒品案前科，警方也充公了一把刀。

“馬克斯黨活躍於去年11月，馬克斯經常接獲同黨消息後獨自幹案，以那些沒有熄引擎或車鑰匙留在車內的車為目標，同黨也曾涉及2宗蛋糕店及酒店的打劫案。”

他說，隨著嫌犯被捕，警方成功偵破5宗，分別是3宗偷車案及2宗打劫案。被嫌犯偷走的貴重物品，主要是用於兌換成現金購買毒品，警方將援引刑事法典第379A條文調查。

他促請市民離開轎車後，必須確保關上汽車引擎，也不要將車鑰匙留在車內，以防被竊賊盯上，蒙受不必要的損失。

出席者包括甲中央警區副主任萊伊斯、刑事調查主任蘇巴裏及查案官里。