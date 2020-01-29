【武漢肺炎】 無症狀也可傳染？ 回鄉女沒發病 5親人中招

（北京29日訊）中國武漢肺炎疫情蔓延，專家不斷研究擴散方式，已確認即使“接觸”都可能會讓病毒傳播。一名魯姓女子10日從武漢返回河南老家過年，至今19天都沒有發病，但她的5名親友都相繼被確診！外界懷疑魯女是“無症狀感染者”，當地衛健委已請專家研究這起案例的傳染過程，並對魯女進行新型冠狀病毒檢測。

綜合陸媒報導，前（27日）河南省安陽市發布四新增確診病例，其中3人是姊弟關係。45歲的魯男，23日出現發熱及呼吸道症狀，26日確診。第二起病例是47歲的魯女，她是魯男的哥哥，14日時曾因發燒、喉嚨痛到診所看病，原本症狀好轉，但24日時病況變重，在26日確診。

第三起是48歲的魯女，也是第一起病例的姊姊，她和返鄉過年的女子（姪女）有接觸史，在25日出現發熱及呼吸道症狀，26日確診。第四起病例是魯男的42歲魯姓姑姑，在25日出現症狀後，27日確診。最後一起病例是魯男的42歲妻子周女，同樣也在26日出現症狀、27日確診。

這5名確診病例都沒有武漢旅行史及居住史，而家中也只有魯男的女兒是從武漢返鄉過年，但她本人卻沒有發病，引起外界關注，認為她已返家19天，“應該已經過了隔離期，為什麼她自己還沒有發病？”許多人認為她若是“無症狀感染者”，那麼周圍的人如何才能確定自己是不是密切接觸者？

昨（28日）安陽市衛健委表示，還不能確定這5名確診病例，都是被武漢返鄉的魯女所傳染，目前已請專家會診研究；至於被懷疑是“無症狀感染者”的魯女，已接受病毒檢驗，結果尚未公佈。