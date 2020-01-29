我們的年味 往日大不相同

















新的一年又來到，但時代快速變遷，現今的新年氣氛與往日大不相同。有人難忘幼時和左鄰右舍一起放鞭炮過年的熱鬧情景；有人懷念童年時每逢新年才有機會吃到的雞肉、新年糕餅、汽水和火鍋，更少不了百聽不厭的傳統新年歌曲。

無論是出生在哪一個年代，都有屬於他個人難以忘懷的過年記憶。讓我們聽一聽以下7名來自不同年齡層的民眾，分享他們幼時的新年情景。

退休人士陳明君：新年才有新衣穿

現年60歲的半退休人士陳明君出生在六十年代，她憶起童年時，農曆新年的氣氛很濃厚。“那時，父母只有在臨近新年前，才帶我去買新衣，以迎新歲。相比之下，現今很多家庭經濟能力比較好，經常給孩子添購新衣，與往日情況大不相同。

“因為家境貧窮，平日裡沒有機會吃雞肉，年糕更是一年一度的年食。因此兒時的我每逢新年除了很期待穿新衣，也很期待吃雞肉和年糕。”

自從為人母後，陳明君每逢除夕夜都會親自下廚，為家人準備一年一度的團圓飯。“雖然現今外賣食物的服務方便了大家，但除夕夜是一家人一起吃頓飯的好時光，在外地工作的年輕人都會回來一起吃團圓飯。因此這麼多年來，我一直堅持除夕夜親自下廚，這樣過年才會更有氣氛！”

退休人士林金順：和鄰居齊放鞭炮

現年63歲的退休人士林金順幼時因家境貧窮，每逢過年幾乎都穿款式差不多一樣的新衣。他認為新衣是否時尚或者夠潮與否並不重要，只要有新衣穿已經很幸福了。

“為人父親後，每逢新年前，我也會帶孩子去商場買新衣迎新年。如今孩子長大了，現在流行網購衣物，所以也不需要去商場買衣服了。”

他憶述童年時，每逢過年都會與左鄰右舍一起放鞭炮慶新年，當時的新年氣氛很濃厚。

家庭主婦莊麗玲：媽媽親手裁新衣

現年55歲的家庭主婦莊麗玲憶起童年時，只有新年才有機會吃雞肉和喝汽水。反之，現今大部分人的經濟條件提升了，日常裡也吃得比以前豐盛。相比之下，她童年時期的新年氣氛還是比現在濃厚的。

“我的兄弟姐妹有12人，雖然家庭成員很多，但是每逢過年前，媽媽都會親手為我與7名姐妹4名兄弟縫製新衣。新年時，多數人都是買新衣，而我們家的則是由媽媽親手縫製，因此特別珍貴。”

她也很懷念童年時，總在過年前與家中的長輩一起烘製新年糕餅的過程，不像現在許多家庭都傾向到市場上購買，一家老少一起製糕餅迎新年的情景已很少見了。

畫家莊嘉強：忙着郵寄賀年卡

畫家莊嘉強很難忘童年時期，每逢過年都會親筆在賀年卡上寫祝福語，寄給遠在中國的親戚。如今手機通訊已很普及，因此現今他都通過微信向中國的親戚們恭賀新年。

“以前網絡還不普及，最普遍的通訊方式是寫信和寄卡片給親朋戚友。小學時期，我都會在過年前寄賀年卡給同學祝賀新年，那也是我印象深刻的過年回憶。”

平面設計師John Tan：新年充滿色香味

平面設計師John Tan覺得其童年的新年“色、香、味”俱全，新年氣息很濃厚。“色”指的是鞭炮和煙花。“香”指的是新年美食；“味”則是指美食的味道，同時也是鞭炮和煙花燃放後的氣味。

“那時每逢過年家家戶戶都會放鞭炮燃煙花，天空地上綻放出各種顏色五彩繽紛的情景，非常熱鬧。

“當時，唯有過年時一家人才有機會聚在一起，享用一年一度家人準備的火鍋。然而，現在火鍋餐館越來越多，平日已有機會吃到。如今，在過年吃火鍋已很難感受到新年氣氛了。

“以前，一般家庭的經濟條件普通，並非所有家庭都有能力在正月初七到餐館撈魚生。如今，魚生已成為市場上很常見的食物，平時就有機會吃上。所以，現在新年時吃魚生也少了新年氣氛。”

此外，他也很難忘童年時，每逢過年前很期待與父母到巴剎採購年貨和買新衣的情景。而現今的家長都帶孩子到購物商場買年貨，與舊時的情景大不相同。

“幼時，最開心的事莫過於每逢過年都從長輩手中收到紅包。成年後則是派紅包給後輩。”

洗衣業者許國川：麗的呼聲傳快樂

自助連鎖洗衣業者許國川目前居住在檳州大山腳，童年時他與家人是住在檳城喬治市二條路的戰前老屋。

“當時，我們一家人住在二條路一間老屋裡，屋裡同時還住着另外5戶家庭。雖然並非親戚關係，但是每逢過年，我們一家人都會與另外5戶家庭一起慶祝，非常熱鬧。

“還有，那時每逢過年前，許多親戚都會用籠子裝着雞或鴨，送到我們家當新年賀禮。我看着那些雞或鴨在籠子裡跳來跳去時，覺得非常有趣！”

他的祖母是娘惹，擅長製作肉丸，迄今依然讓他回味無窮。“我的祖母做的娘惹肉丸非常好吃，而且只在新年時才會煮，是我童年時非常期待的新年美食。

“那時，我家裡有一個會發出聲音的小箱子──麗的呼聲，每逢過年都會播放許多傳統新年歌曲，大家都聽得很開心！”

他也非常懷念當時每逢農曆正月初八晚上，二條路家家戶戶一起拜天公的熱鬧情景。“我的籍貫是福建，每逢農曆正月初八晚上，我與家人都會忙着疊高桌子，再把供品放在桌上，從初八晚上至正月初九凌晨拜天公。桌子疊得越高越好，寓意‘步步高陞’，那時舞獅團都會到家家戶戶舞獅助興，場面很熱鬧！”

摺紙達人莊詒鈞：幫忙長輩烘年餅

馬來西亞摺紙協會創辦人莊詒鈞還記得，兒時的除夕夜，他與家人在吃完團圓飯後，他就會幫媽媽換上新的窗簾、床單、枕頭套，然後在門前掛上紅綵，迎接大年初一到來。

“除夕夜我也會幫媽媽打掃家裡，那是因為媽媽叮嚀我們大年初一和初二都不能掃地，所以除夕夜就得趕緊把家裡打掃乾淨。”

他自幼對摺紙手藝深感興趣，那時每逢過年，他都會用紅色的紙摺出各種新年裝飾品。

“當時家境貧窮，我們家裡沒有電視機，只有收音機。因此，除夕夜一邊收聽着收音機播放傳統新年歌曲，一邊幫媽媽打掃和佈置家裡，是我難忘的童年回憶。”

他也很懷念，當時每逢過年前一個星期，父母會帶他到祖母家裡，幫忙長輩烘製用來招待親朋戚友的新年糕餅。

“每逢大年初一，父母會帶着我回祖母家拜年。那些長住國外的親戚，也會趁新年時回家團聚。只有新年時，我們才有機會見到一年只回家一次的親戚。”

那時，大年初一早上他去祖母家拜年後，下午他與兄弟姐妹就迫不及待與鄰居家的小朋友一起放鞭炮。

“童年時，我與鄰居小朋友都很熟絡，新年時常一起放鞭炮。然而，我發現這種情景在現今社會已很少見，鄰里之間很少互動。

“我也發現即使年輕人聚在一起，都很少互動，對着手機比說話多，與往日過年的情形有很大分別。”

中學時期家裡經濟好轉後，家裡才添購了電視機。“小學時，我只能通過電台播放的新年歌曲來感受新年氣氛。直到中學時，我才有機會觀賞賀歲節目。現代的年輕人幸福多了，因為幾乎家家戶戶都有電視機，過年時除了觀賞電視節目，網絡和手機也提供不少娛樂，更可以選擇到電影院觀賞賀歲片。”