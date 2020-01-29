紅綠燈遊戲教孩子 認識身體隱私保護自己





（吉隆坡訊）到底幾歲的孩子才應該給予性教育？性教育工作者蔡秀琴指出，幼兒的性教育未必是從語言開始，父母可從與孩子身體的碰觸開始，例如幫孩子洗澡、擦爽身粉等。

“若幼兒在身體接觸中獲得喜悅及關懷，這類的孩子也較有安全感，對人的信任度也比較高。性教育也能是生活教育，在孩兒還未有語言能力前，媽媽若有教導基本常識，自然地也會從父母中學習溝通能力。”

“很多人認為，性教育僅是關注於性課題，因此難以掌握，但其實它已經從生活中開始。”

她說，性教育是偏重於情感部分，其中包括性的認知、性的情感及性的觀念等，但性的情感可以很早就已開始。

她表示，很多幼兒在洗澡期間會碰觸陰莖，甚至會抓弄該器官，但父母請勿過於擔心幼兒此舉。此時可瘙癢幼兒，幼兒會放開雙手，父母再趁機為幼兒更換尿布。

“瘙癢對於幼兒有另一層的意思，當瘙癢幼兒的同時也會得到抓弄陰莖時同一種喜悅，讓幼兒的情感連結更完整。性教育的大原則就是當教會幼兒身體部位的同時，也應教會身體器官，其中包括肛門、屁股、陰莖、睾丸等。”

勿用小雞雞等暱稱

“ 有些父母教會孩子，眼睛、手、鼻子等，就不懂得如何教下去，讓孩子知道器官的名字是前半段，而器官的隱私則是後半段。我們發現，越用平常心看待身體器官的孩子，在談起性課題也特別的自然。”

她提醒，父母勿用“小雞雞”、“奶奶”等暱稱來取代身體器官教孩子，用最正確的詞彙才是上策。另外，父母可透過繪畫教會孩子身體部位及器官。

“首先，父母可購買兩張大型的麻將紙，讓孩子在紙上畫出他們的身體外形，再讓他們做出一些標識，父母也可作些小卡片，讓孩子們放在麻將紙上，如頭部的眼睛、鼻子、嘴巴、手臂，屁股、陰莖等。這有助於孩子能正確地記住身體正確部位名稱與位置。”

她補充，當孩子正確地記住身體部位名稱，有助於父母容易給予性教育裡的身體隱私部位。另外，孩子在成長時也應該為隱私的身體部位感到害羞，這也是自我保護意識的一種。

加強自我保護能力 分辨4警報

過早教會孩子隱私會否導致父母與孩子有距離感？她表示，這兩者是沒有衝突的，隱私與拒絕分享是兩回事，即使沒有隱私的孩子也不會與關係惡劣的父母分享任何事物。

“隱私教會孩子行為規範，孩子若與父母關係良好，孩子自然會主動分享事物，因此，父母無需擔心這一點。反而是需要多教導孩子，因兒童總是壞人下手的目標。”

她表示，雖然我們無法迅速增加孩子反抗能力，但我們可增添孩子的危機意識與自我保護能力，所以我們應教會孩子分辨4種警報：

◆“看看”警報，有人想要看你的隱私處。

◆“說說”警報，有人與你聊起性話題。

◆“摸摸”警報，有人想要觸摸你的隱私處。

不過這部分父母必須為孩子釐清可觸摸身體的名單，如醫生、父母、家人或醫護人員。家人若有聘請照護者，建議與孩子同性別。也必須告知孩子，照護者在為孩子洗澡的過程裡不應有任何的痛楚，若有，即是有不妥之處。

抱親警報，有人想要擁抱或親吻你。必須教會孩子釐清誰可擁抱你，若陌生人意圖擁抱或親吻，要懂得拒絕對方。

當他不想共浴

放手讓孩子自理

蔡秀琴表示，當孩子不願意與父母共浴時，也意味着孩子已對身體隱私感到害羞，也表示他已有自我管理的意識。

若父母用強權的方式與孩子溝通，認為父母是有權利看孩子的裸體，權威的觀點灌輸了孩子後，一旦孩子遇到了比父母更有權威的人物，如老師、教練、醫生、上司等，孩子就不會如何反抗地保護自己的身體。

“所以當孩子已不再想與父母共浴，父母其實也應該感到高興，並不用擔心孩子洗澡不干淨，只要教會孩子如何清洗私處即可，放手讓孩子自理身體，也是一種信任的開始。”

“若孩子提出要求，父母的答應對於孩子的心理成長是有幫助。在未來的日子，若有人對孩子提出不合理的身體要求，他會懂得拒絕，因為在與父母的溝通裡學會了尊重，而尊重與拒絕是同時學習的。”

她說，很多父母會擔心孩子的身體發育未健全，想在醫生檢查前幫孩子檢查身體，所以，父母需要提高孩子的性認知。“性認知”也是性知識的傳達，提高孩子的性認知也讓孩子具備自我判斷身體健康能力。

她舉例，如果女兒已開始來月事，母親只需教她關於女性健康與衛生知識。

透過實踐而領悟

灌輸身體界限概念

蔡秀琴指出，在孩子知道身體部位名稱後，也需要讓孩子知道身體界限概念，其實通過話語難以讓孩子明白，一般上，孩子是透過實踐及視覺而領悟。

她建議與孩子玩身體紅綠燈遊戲以灌輸身體界限概念，首先，準備紅黃綠貼紙，告訴孩子紅色代表停、綠色代表通行、黃色代表危險，之後，讓孩子在先前畫好體型的麻將紙上標識顏色。

“若孩子在身體部位貼錯了顏色，父母也無需擔心或生氣，只因孩子在心智上可能無法判斷，因此，父母需要耐心地與孩子討論問題所在。其實，用衣着遮蓋的部位都屬於紅燈區，如胸部、腿部、陰部、頸部、腹部、屁股；黃燈區則是頭髮、背部、肩膀、膝蓋、臉頰；青燈則是手部。”

她補充，每一位的孩子黃燈區都有區別，可能孩子花很多心思在頭髮上，因此不喜歡別人觸碰頭髮部分，所以會將頭髮列為紅燈區，但父母必須尊敬孩子的意願。很多的中學生都會將頭髮部分列為紅燈區，但父母必須告知孩子，身體隱私處必定是紅燈區。

“很多陌生人都會使用‘遊戲’為由觸摸孩子的紅燈區，父母必須教會孩子，只要是陌生人接觸到紅燈區時必須拒絕與逃跑，逃離現場後也必須第一時間告訴父母。很多的加害者都會試探的手法與孩子‘互動’，一旦知道孩子內斂沒有告訴父母，未來的日子加害者就會更大膽。”