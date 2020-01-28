【武漢肺炎】獅城確診病例增至7宗 入住國家傳染病中心隔離治療

（新加坡28日訊）新加坡衛生部公布，當地的武漢肺炎確診病例再添兩宗，因此，目前已有7宗確診病例。

“最新兩宗的新型冠狀病毒確診病例與之前的外來確診病例，並沒有已知的關聯。”

新加坡衛生部披露，第6宗確診病例是一名來自武漢的56歲中國公民，他是於1月19日與家人一同入境新加坡。

這名中國籍男子在出現武漢肺炎病征之後，遂於周日（26日）到醫院求醫。目前，他在樟宜中央醫院接受隔離治療，病情穩定。

至於第7名確診病例則是一名現年35歲的中國男子，同樣來自武漢，他是於1月23日跟隨家人和朋友一同抵達新加坡。

這名病患目前在新加坡的國家傳染病中心（NCID）接受隔離治療，其病況同樣穩定。

這名病患在出現病征後，即於1月24日主動到萊佛士醫院求醫，之後才被轉送到國家傳染病中心。

新加坡衛生部披露，該國已經啟動流行病學調查，同時追蹤曾跟上述兩名病患有過接觸的人士。

此外，新加坡衛生部周一晚上11時許也發文告指出，該國的第5宗確診病例是一名現年56歲，來自中國武漢的婦女，而她是於本月18日與家人一同抵達新加坡，目前在新加坡國家傳染病中心就醫。這名婦女在搭乘前往新加坡的班機時並未出現癥狀，她是於24日開始出現癥狀，並於26日由救護車送往陳篤生醫院。當時她被列為可疑病例，且立即被隔離，直至周一才被確診感染新型冠狀病毒肺炎。而她與其他4宗確診病例也沒有關聯。

根據《聯合晚報》報道，這名婦女入院前是與家人居住在錫蘭路（Ceylon Road）的住家，她於24日出現癥狀後，至26日入院前都沒有出過門，但目前還不清楚她於18日至24日去過什麽地方。

衛生部已對那些可能與她有過密切接觸的人士展開追查。

截至周一中午12時，新加坡已出現123起可疑病例，除了上述確診病例，有62起病例已證實與新型冠狀病毒無關，另有57起病例的化驗結果尚未出爐。

曾與前4起確診病例有過密切接觸的有115人，其中有86人仍在新加坡，衛生部已和其中75人取得聯系並進行隔離，其余11人仍在聯系中。

新加坡衛生部籲請國人不要前往中國湖北省，如無必要，也應避免前往中國大陸。