車故障遇2友族警員援手 華裔女車主：警察超棒

（巴生28日訊）凌晨開車回家卻遇到轎車的水箱過熱，但卻幸運獲得暖心警察叔叔及時伸出援手，讓當時載著台灣友人的華裔女車主，感動地大喊“以後我們可以大聲地說，馬來西亞也有超棒的警察！”

網民Ng Yi Ling在臉書發表今日凌晨的“驚嚇且幸運”的遭遇，並高度讚揚前來援助的兩名友族警員。逾2000名網友對這篇貼文按讚，同時有不少網民留言，分享自身曾經遇過很好的警察經驗。

根據貼文，Ng Yi Ling於今日凌晨12時30分從哥打哥文寧準備驅車返回巴生時，途中發現轎車水箱過熱，為了讓車子降溫，她兩度將轎車停在大道旁。

她原想聯絡家人求助，偏偏她和友人當時只有台灣電訊公司的網絡卡，無法在國內打電話。

由於大道旁黑暗一片，讓她和友人感到無助，同時又害怕遇到搶劫，突然有一輛轎車停下來，原來是警車。

Ng Yi Ling坦言，她倆也害怕遇到假警員，因此保持警覺性地坐在車內，直到確認兩名前來查看的是警員後，才下車求助。

在獲悉兩人的轎車故障後，警員借出手機讓當事人撥電給家人，並協助找出轎車故障的肇因。

獲悉轎車問題後，其中一名警員就開警車到附近商店買瓶裝水讓車子降溫，另一名警員則留下來保護她們的安全。

警員於5至10分鐘後買了兩大罐礦泉水讓車子降溫，而且還買了兩罐飲料讓她們“壓驚”，卻分文沒收取。

NG Yi Ling在車子成功降溫後，與友人順利驅車回家，而警員離開前，還向她們說聲新年快樂，讓她備受感動，直言驚嚇的夜晚，還好遇到兩位很棒的友族警員。