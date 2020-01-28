馬泰邊界歷年最大宗 破40萬元走私哥冬葉







（加央28日訊）馬泰邊界哥冬葉走私活動猖獗不斷，警方普通行動部隊通過“宏願行動”起獲歷年最大宗、市值40萬5000令吉的私運哥冬葉，並也起回98罐價值2940令吉無准證嗑藥水。

警方普通行動部隊北馬區軍旅指揮官阿都乾尼助理高級警監指出，在行動中也扣捕兩名分別31及26歲的本地馬來男子，也扣押3輛充為私運用途的四輪驅動車及19輛摩多。

他今午向媒體發文告說，今次行動所起獲的所有哥冬葉、嗑藥水及交通工具共值59萬5440令吉，3輛四輪驅動車及其中4輛摩多是在國內陸交局註冊，其餘摩多皆為鄰國註冊。

“該部隊27日晚間7時許接獲情報後，一行12名執法員前往馬泰邊境地區的魯布西雷聯邦土地墾殖區一帶展開監督行動，而在11時30分許便發現一群騎摩多及3輛可疑四輪驅動車行駛在該區，之後便上前表明身份要截查車輛。”

他說，該群摩多騎士及其中一名四輪驅動車司機見狀後急忙棄下摩多向附近灌木叢逃跑，不過執法員還是逮獲另2名四輪驅動車司機，之後在3輛車上搜獲已裝入89個白色大塑膠袋、重量達2790公斤的哥冬葉及嗑藥水。

他補充，執法員之後也繼續在附近區域展開深入搜查行動，結果也發現19輛疑是作為私運用途的摩多，目前所有哥冬葉及交通工具都已轉交巴東勿剎警區作進一步調查工作。