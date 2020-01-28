【印裔婦女3孩子改教無效案】阿都哈密：難瞬間解決 承諾會有圓滿結局

（吉隆坡28日訊）對“印裔婦女英迪拉3名孩子改教無效案”經歷冗長時間仍會解決，全國總警長丹斯里阿都哈密承諾，將會盡可能在維護孩童利益下達到圓滿的結局。

“警方不會讓這事件不了了之，可是，要於瞬間解決這個拖延多時的案件是有一定的難度。”

他於今日在吉隆坡警察學院為武吉阿曼毒品罪案調查部的勵志短片與主題曲主持推介禮後說，英迪拉與丈夫的分離，確實已對雙方造成一定程度的負面影響，而警方為了孩童的利益一直在尋找雙贏方案。

“不論是過去或現在，警方都全力在尋找英迪拉的孩子。”

至於沒有向媒體透露此案進展，他說，警方主要是基於課題的敏感，不希望節外生枝。

但他承諾，警方不會拖延案件進度。

基於課題敏感沒透露進展

對英迪拉的律師團及英迪拉行動小組（INGAT）欲於下個月入禀法庭起訴他，並索償1億令吉，阿都哈密說，此事會交由內政部法律組處理。

原為一名幼兒園教師的英迪拉，其改信伊斯蘭的前夫莫哈末利端在與她離婚後，於2009年在伊斯蘭高庭取得當年只有11個月大的女兒柏姍娜及另2名子女迪維達西妮（12歲）和卡南迪尼斯（10歲）的撫養權。

莫哈末利端是於2009年4月改信伊斯蘭，並擅自於同年4月2日帶走3名子女的報生紙，替3名子女改信伊斯蘭。

經過逾10年的冗長審訊，聯邦法院於2018年作出標杆性裁決，維持怡保高庭於2013年的判決，即撤銷英迪拉3名兒女於2009年信奉伊斯蘭的證書，然而莫哈末利端和柏姍娜卻猶如人間蒸發，至今下落不明。

在這之前，英迪拉行動小組於去年4月透露，警方同意成立一個特別專案小組，專門負責找回柏珊娜。

去年7月及8月，阿都哈密曾表示，警方沒有放棄追查英迪拉前夫和幼女的下落，並歡迎各界人士向警方提供情報。