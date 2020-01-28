反貪會揭納吉和高官對話錄音 警向阿都阿茲錄供

（吉隆坡28日訊）在反貪污委員會公開揭露前首相納吉和高官濫權商逃罪的7人對話錄音後，警方已向巫統華玲區國會議員拿督斯里阿都阿茲錄取口供，並將於近期傳召前首相拿督斯里納吉與其夫人拿汀斯里羅斯瑪錄取口供。

武吉阿曼刑事調查部檢控及法律組（D5）主任米奧法立告訴《每日新聞》，警方是於上星期傳召阿都阿茲錄口供，而其他人士包括納吉夫婦則將會於近期內陸續被傳召。

反貪會於1月8日召開記者會，公開9段長達45分鐘的錄音談話，指控納吉和政府高層在任內犯下泄密、掩蓋罪行、妨礙司法公正等罪行。

這些於2016年1月5日至7月29日期間的錄音，內容與SRC國際公司和阿比扎國際石油投資公司（IPIC）案有關。

反貪會主席拉蒂花在記者會上表示，有關的對話錄音涉及7人，包括納吉夫婦、反貪會前主席丹斯里祖基菲里和阿拉伯聯合酋長國王子錫曼梳等，而對話中有提及20人。

警方較後於1月15日到布城反貪會總部，向拉蒂花及其副手拿督阿佔峇基和另外5名官員錄口供，整個錄供過程長達4小時。

較早前，全國總警長丹斯里阿都哈密說，警方目前援引《刑事法典》第203A（1）（禁止任何人洩露在其任職期間或行使權力時所取得的機密資訊）、第218 （公務員捏造不正確記錄或書寫，蓄意使人免受制裁或財產免受充公）條文，以及《1972年官方機密法令》第8條文調查此案。