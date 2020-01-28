【武漢肺炎】衛長：共65宗呈陰反應個案 再添5新疑似案例

（布城28日訊）衛生部長​​拿督斯里祖基菲里透露，過去24小時，國內又發現5宗新的武漢肺炎疑似案例。

至於昨天公佈的5宗疑似案例，他說，經過檢測，結果全都呈陰性反應。

“武漢肺炎'受調查患者'（PUI）個案目前有61宗，涉及馬來西亞公民的有34宗，中國公民26宗和約旦人1宗。”

他於今日在旅遊、藝術及文化部出席武漢肺炎特別會議及匯報會後，和旅遊、藝術及文化部長拿督莫哈末丁可達比召開聯合記者會說，61宗受調查的患者，檢測結果全都呈陰性反應。

“除了在這61宗個案，還有3宗案例，即2宗在浮羅交怡及1宗在民都魯醫院，還在等待測檢結果，因此，以呈陰反應個案加上這3宗合共65宗案例。”

祖基菲里提醒，若逼不得已必須前往中國，國人應該避免到人多的場合與別人接觸，不要到有銷售動物的市集、屠宰場或觸摸當地的動物，不要吃當地未煮熟食物。

“如果可以，最好暫時不要到中國。”

他提醒，如果在回國14天之後身體呈不適症兆或病倒，必須即刻求醫。

祖基菲里說，衛生部經與東盟所有成員國的相關當局取得密切聯繫，以共抗和防范武漢肺炎。

他披露，馬來西亞在195國及地區的“全球衛生安全指數”（GHS Index），取得第18排名，在亞洲排第三，即泰國和日本之後，但排在新加坡之前，顯示馬來西亞在抗疫情的反應，擁有足夠的醒覺意識。

部門配合抗疫要做到最好

另外，祖基菲里說，衛生部和旅遊部今日與酒店業、航空業等領域業者召開特別會議，聽取工商業界心聲與技術問題，衛生部已承諾將密切監督事態的演變。

“衛生部希望所有業者，對政府採取的防範措施充滿信心，因這是一項可預防的案例。”

他表示，今年適逢旅遊馬來西亞年，衛生部在抗疫情方面的努力，將與其他部門配合及將做到最好。

傳天津71歲確診者曾來馬7天 衛部未接任何訊息

詢及一名71歲的中國天津確診患者曾於1月19日來馬旅遊7天，衛生部長祖基菲里說，如果真有此事，衛生部將會跟進此事，但政府至今不曾接獲報導中此人的訊息。

他也透露，早前公佈4個確診案例的患者目前情況穩定，有一些咳嗽，因此必須深入接受多一次聚合鏈反應（PCR）的檢測，目前仍隔離在雙溪毛糯醫院。

有關中國傳出發現有效抗病毒的藥物，祖基菲里說，衛生部將會核實這消息，因為目前仍未有一套對抗武漢肺炎的疫苗。

旅遊部長深信 3千萬遊客仍能達標

儘管新型冠狀病毒導致的武漢肺炎疫情影響最大旅遊消費市場中國，不過，旅遊、藝術及文化部長拿督莫哈末丁可達比相信，我國仍能實現2020年馬來西亞旅遊年的3000萬名遊客目標。

他於今日出席旅遊、藝術及文化部及衛生部的武漢肺炎特別會議及匯報會後召開的記者會上說，他有信心可以實現預訂目標。

“新型冠狀病毒疫情只是暫時，一旦疫情結束，遊客將大量重返我國。”