【武漢肺炎】再添4新疑似病例 2大馬人呈陰性 2中國人等結果

（布城28日訊）衛生部長拿督斯里祖基菲里阿末說，國內過去24小時出現4宗武漢肺炎的疑似病例，當中2宗是馬來西亞人，而吉隆坡中央醫院對2人的檢測結果已證實是陰性，另有2宗則是中國公民，目前尚在等待檢測結果。

“目前涉及另2宗中國人的案例是在浮羅交怡醫院。”

他披露，周一（27日）公布的民都魯病例是中國公民，而其檢測結果還在等待中。

他周二在旅遊、藝術及文化部出席武漢肺炎特別會議及匯報會後，與旅遊、藝術及文化部長拿督莫哈末丁可達比召開聯席記者會時指出，上述4宗疑似病例是新增數目。

他說，“受調查患者”（PUI）個案目前達到61宗，即涉及大馬的公民有34宗，中國公民26宗及約旦人1宗。

“這61宗受調查的患者的檢測結果全部呈陰性反應，而在這61宗個案之外，仍有3宗案例還在等待測檢結果，即2宗在浮羅交怡及1宗在民都魯醫院。”

他披露，目前，我國確診病例維持4宗，患者皆是中國人。

他說，國人若迫不得已需要到訪中國，就應避免到人多的場合與別人接觸，且勿到有銷售動物的市集、屠宰場或觸摸當地動物，也不要吃當地未煮熟食物，如果可以，最好暫勿到訪中國。

“如果回國14天之後，身體有不適癥兆或病倒，就必須馬上就醫。”

他也說，衛生部已與東盟所有成員國的當局取得密切聯系，以共抗和防範武漢肺炎。

他披露，在195國的“全球衛生安全指數”（GHS Index）中，大馬排名第18，在亞洲排名第3，即排在泰國和日本之後，但卻排在新加坡之前，這顯示大馬在抗疫情方面擁有足夠的醒覺意識。

此外，他說，兩個部門與業者召開特別會議後，已取得良好的溝通，並聽取了工商業界的心聲和技術問題，他們來自酒店業、航空業等等，因此，該部承諾將密切監督事態的演變。

“衛生部希望所有業者對政府采取的防範措施充滿信心，因為這是一項可預防的案例。”

送入雙溪毛糯醫院 4確診患者隔離治療

針對本月19日一名71歲的中國天津確診患者來馬旅遊7天一事，衛生部長祖基菲裏說，若確有此事，該部將會跟進此事，至目前為止，政府尚未接獲此人的訊息。

此外，他披露，早前公布的4個確診案例的患者，目前情況穩定，但有一些咳嗽，而他們必須接受多一次聚合鏈反應（PCR）的檢測，目前仍在雙溪毛糯醫院接受隔離治療。

詢及中國大陸傳出已有可抗病毒的藥物一事，他說，該部將會對此消息先作出核實，因目前仍沒有一套疫苗以對抗武漢肺炎。

傳天津確診者曾來馬 若屬實衛部將跟進

詢及一名71歲的中國天津確診患者曾於1月19日來馬旅遊7天，衛生部長祖基菲里說，如果真有此事，衛生部將會跟進此事，但政府至今不曾接獲報導中此人的訊息。

他也透露，早前公佈4個確診案例的患者目前情況穩定，有一些咳嗽，因此必須深入接受多一次聚合鏈反應（PCR）的檢測，目前仍隔離在雙溪毛糯醫院。

有關中國傳出發現有效抗病毒的藥物，祖基菲里說，衛生部將會核實這消息，因為目前仍未有一套對抗武漢肺炎的疫苗。

旅遊部長深信 3千萬遊客仍能達標

儘管新型冠狀病毒導致的武漢肺炎疫情影響最大旅遊消費市場中國，不過，旅遊、藝術及文化部長拿督莫哈末丁可達比相信，我國仍能實現2020年馬來西亞旅遊年的3000萬名遊客目標。

他於今日出席旅遊、藝術及文化部及衛生部的武漢肺炎特別會議及匯報會後召開的記者會上說，他有信心可以實現預訂目標。

“新型冠狀病毒疫情只是暫時，一旦疫情結束，遊客將大量重返我國。”