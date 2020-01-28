【北海碼頭破24億元可卡因案】警扣毒販逾3億元財產 捕8人助查





（吉隆坡28日訊）全國總警長丹斯里阿都哈密透露，去年在檳城北海碼頭偵破總值24億令吉的12噸可卡因後，警方在後續行動中扣押該販毒集團總值逾3億6600萬令吉財產，並逮捕8名本地和外籍男子協助調查。

他於今日在吉隆坡警察學院為武吉阿曼毒品罪案調查部的勵志短片與主題曲主持推介禮後召開的記者會上說，去年破獲這個販毒集團時，警方已查悉在檳城盤根的幕後毒梟身在國外，可是，緊盯邊境關卡卻不見該名毒梟回國。

他不諱言，警方不排除該名毒梟已懷疑事跡敗露，從而選擇匿藏在鄰國。

毒梟疑匿藏鄰國

“警方已尋求當地執法單位協助追蹤毒梟，以將他逮捕歸案。”

阿都哈密說，去年9月10日的行動，警方起獲混有12噸可卡因的60噸黑炭，並逮捕一名印裔男子後，而今年1月16日展開的“鑽石老鷹特別行動”（Ops Eagle Diamond），則是為了扣押這個販毒集團的所有財產，將它連根拔起。

他透露，販毒集團被警方扣押的財產分別為現款、銀行存款、股票、房地產、交通工具和首飾，總值3億6603萬4800令吉。

他說，警方將援引《1988年危險毒品法令（充公財產）》3及4條文，調查這批被扣押的財產。

此外，阿都哈密說，警方也在威省某工業區一個倉庫也起獲4.98公斤冰毒、114.6公斤煉毒化學原料及煉毒器具，總值25萬令吉。

“被捕的8名男子年齡介於33至51歲，分別為2名華裔、5名緬甸和1名中國人。”

他說，警方所扣押的這批財產是有史以來最大宗，同時將會繼續調查，以掌握這個販毒集團的聯絡網。

被延扣的8名嫌犯，警方是援引《1952年危險毒品法令》39B條文進行調查。

鑽石老鷹行動扣押財產

財產物品：價值（令吉）

現款：6960

銀行存款：2168萬2395.33

股票：1億4356萬6645.04

房地產：1億9800萬

交通工具：272萬7000

首飾：5萬1800

總共：3億6603萬4800.37（3億6600萬）