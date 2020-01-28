【武漢肺炎】阿菲夫：若出現確診病例 檳將即對外發佈消息







（檳城28日訊）檳州衛生委員會主席阿菲夫說，檳城針對武漢肺炎已經做好萬全的準備，公眾勿感到恐慌或擔心。如果檳城真的出現確診病例，當局不會隱瞞，並會立刻對外發佈消息。

他今日在檳城國際機場巡視防範工作前召開記者會說，手機及社交媒體的“傳染”速度比起這病毒還要快。

“各式各樣的假消息在社媒上迅速傳開，這可能導致社會恐慌。”

他懇請公眾勿再散播假消息，避免形成“狼來了”的情況，當病毒真的在檳城出現，公眾反而沒有了戒備或警惕心。

假消息或引恐慌

阿菲夫說，檳城有3個外國旅客的主要入境口，即檳城國際機場、瑞典咸碼頭和北海港口。

“機場和瑞典咸碼頭是該局的關注重點。”詢及機場的防範工作，他說自武漢肺炎爆發後，所有的防範措施已經增加及調整。

“機場的檢疫點，備有熱能探測儀，並有醫護人員進行體溫檢查，乘客如擁有武漢肺炎症狀如發燒咳嗽，都會被要求到機場檢疫站進行第二次檢驗。我們一切都按照標準作業程序來進行。”

“若確定為疑似病例，則會通知檳城醫院派來救護車把乘客送入隔離，以做進一步的檢驗。”

乘客下機須先測體溫

在記者會之後，阿菲夫帶著媒體到機場觀察當局如何防範。

阿菲夫說，乘客下飛機後的第一關，得先通過衛生局官員的體溫檢查及熱能探測儀，不像平時，下機就直接到移民局的櫃檯蓋章。

下機後的每個出口處，都有醫護人員駐守。如果有來自確診病例國家的班機，當局就會加倍檢查。

所有入境關卡設體溫監測器 中國遊客有特別通道

（吉隆坡28日訊）隨著全球新型冠狀病毒病例不斷攀升，衛生部已在所有國際入境關卡安置體溫監測系統，同時為中國游客增設特別入境通道，務求防疫機制滴水不漏。

衛生總監拿督諾希山在其臉書專頁發文說，政府在包括新山蘇丹依斯干達大廈（BSI）及蘇丹阿布峇卡大廈（KSAB）等入境關卡設置體溫監測器，掃描所有入境者的體溫。

在2019年，平均每天有3000至3500名中國人從新加坡通過蘇丹阿布峇卡大廈入境我國。

“我於周一下午巡視蘇丹阿布峇卡大廈時，親眼看到相關機構所採取的防疫措施，監測有癥狀的入境者。”

“若有可疑的病患，將被帶到衛生過濾室檢查，接著將轉送到新山蘇丹后阿米娜醫院進一步檢查。”

諾希山指出，所有來自中國的游客都將使用特別增設的移民通道入境。

我國目前有4起新型冠狀病毒引發肺炎的確診病例。