【武漢肺炎】女遊客患普通咳嗽 檳衛局駁斥非肺炎 別亂傳







（檳城28日訊）假消息累人！北馬很多市民從昨晚開始收到有關檳州出現武漢肺炎的手機信息，指該名中國籍患者下榻檳城一服務式公寓後身体不適，目前在檳島一家私人醫院就醫。檳州衛生局迅速否認此消息，並斥此假消息。

檳州衛生局今日在臉書發文否認此事，並呼吁民眾不要轉發該假消息。當局呼吁民眾應向正確的管道取得消息。

傳1中國患者抵檳不適

有關流傳於網絡及手機的假消息，指檳城已有武漢肺炎，州內盧源來醫院接獲一名住在檳島中路218 Tropicana服務式公寓的中國籍女遊客，證實對方患上武漢肺炎。該假消息還指有關服務式公寓或許將要被隔離。

該服務式公寓管理層經理林先生今日接受光明日報訪問時澄清，該名50餘歲女遊客僅是水土不服，患上普通咳嗽，並不是感染武漢肺炎。

“這名來自中國廣東的女遊客與家人，抵達吉隆坡後北上浮羅交怡再抵達檳城，並於週日晚間11時下榻該服務式公寓，對方週一身體不適往酒店附近私人醫院求醫。”

他說，由於該遊客求醫時僅告知住在該公寓，衛生部因此上門會見她30分鐘，在確定對方不是肺炎患者後就離開。該遊客已經於今日上午返回中國。

他該，該服務式公寓目前接待約5、6個中國籍遊客家庭，但都不是來自武漢。希望大家不要以訛傳訛，引起恐慌。

他說，該服務式公寓平日有定時消毒，在發生這起假消息亂傳事件後，為了增加大家的安心，該公寓昨天已全面展開消毒工作，並提高消毒次數。

在該假消息廣傳後，雖然該服務式公寓已經致力闢謠，惟還是接獲五六個來電詢問，管理層只能一直花費唇舌解釋。

他說，每年年秒，該服務式公寓的住客率都有達到9成，雖然歷經該假消息衝擊，但入住率並沒有受到很大影響，僅有一兩個訂單取消。

邱武林：部分中國團取消

大馬酒店業者公會檳城分會主席邱武林說，目前有一些中國遊客入住州內酒店，但也有一些中國團取消來我國。

酒店會提供洗手液

他今日受訪時說，目前州內一些酒店會提供洗手液予住客，以加強防範。

他沒有透露目前在檳城的遊客是來自中國什麼地區，但提及武漢已封城，民眾無需感到太過擔憂。

馬來西亞中小型酒店公會檳城分會主席拿督林民利受訪時也說，目前有一些自由行的中國遊客入住州內小型酒店，但也有中國遊客取消來馬的行程。

檳酒店提高消毒級別

檳島市區酒店全面提高消毒級別，今旅酒店從電梯處、接待櫃檯全都置放消毒液，供訪客、住客洗手消毒，並備有體溫掃描器、口罩，隨時提供給有需要的住客。

該酒店公關經理楊家欣說，酒店已經全面提高消毒程序，不僅加強客房、公共空間的衛生管理，在食物方面也嚴加把關。