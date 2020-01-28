【武漢肺炎】林冠英：人命關天 財部全力配合衛部防疫





（檳城28日訊）財政部長林冠英說，人命關天，為了全民安全，他已指示財政部秘書長全力配合衛生部防範武漢肺炎的工作。

他說，衛生部有需要添加任何防禦設備，財政部會全力配合，盡速提供撥款，而他對衛生部處理疫情有信心。

林冠英今早移交200萬令吉韓江傳媒大學學院（簡稱韓大）發展撥款模擬支票給韓江董事長拿督斯里黃賜興之後，在記者會如此表述。這是財政部第二年發放同一筆款額給韓大。

勿散播謊言添亂

他說，民眾必須以專業及冷靜態度來面對武漢肺炎，要根據事實發言，而非散播謊言，否則只會替疫情添亂。

林冠英說，武漢肺炎會對我國經濟造成一些影響，不過現在不是談論經濟的時候，重要保住民眾生命為先，確保疫情不蔓延。

林冠英說，與國陣時期相比，希盟政府執政以來給予華教的撥款，增加了1億1350萬令吉。

希盟各領域比國陣好

“希盟在每個領域都做得比國陣好，有人還散播謊言說，新政府沒有改變，這就是最明顯的證據。如果他們還覺得不足，這是他們自欺欺人。”

他說，希盟政府不只繼續對華社華教的撥款，甚至還加碼，以讓更多人能夠從中受益。希盟政府在華教撥款上絕對做得比前朝更多也更好。

他說，數字會說話。過去一年多來，希盟為華社及華教所作的，每一樣都超越國陣，遠比它們做得更好，但我們絕不會因此滿足而停下腳步。在未來這一年，我們將會更加努力，帶領國家走向更美好的方向去。

盼綠色空中主樓速動工

韓江董事長拿督斯里黃賜興說，韓大的官司將在今年5月續審，希望官司了結後，韓大的綠色空中主樓可以盡快動工，以便向財政部及各方交待。

他讚揚希盟成為聯邦政府，在造福華教上仍然貫徹始終，包括撥款1500萬令吉給包括韓江中學的獨中，及各200萬令吉給包括韓大的3所民辦大學學院，而且人未到，錢竟然早已經在上周過賬的韓大戶頭，名不虛傳履行“講到，做到，錢馬上到”的作風。

出席者有韓江三校董事會執行顧問丹斯裡陳國平局紳、名譽顧問拿督斯裡黃智緒、檳州中華總商會會長兼副董事長拿督斯裡方炎華、副董事長李瑜檳、韓江傳媒大學學院校長馬國輝、監學許春安。財政部長特別協調員黃偉益、檳州首席部長政治秘書鄭來興、檳州行政議員佳日星等也有出席。