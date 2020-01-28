【武漢肺炎】中國教部延期開學

（北京28日綜合電）武漢肺炎疫情迅速蔓延，中國當局決定“適當延長假期”，各高校已陸續發出推遲開學的通知。

教育部網站週二發布關於2020年春季學期延期開學的通知，指示各高等學校適當推遲開學時間，具體時間與當地高校開學時間保持一致。春節返鄉學生，未經學校批准不要提前返校。地方所屬院校、中小學、幼兒園等學校的開學時間，由當地教育行政部門按照地方黨委和政府統一部署確定。

教育部並要求，各類學校要加強寒假期間對學生學習、生活的指導，要求在家不外出、不聚會、不舉辦和參加集體活動。

中共中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強週一主持召開會議。會議決定“適當延長中國新年假期、調整學校開學時間”等。

配合當局防控疫情，中國各大高校最近幾天也陸續發通知稱，推遲開學時間。疫情發源地的武漢，多名高校已發通知推遲開學時間。如武漢工商學院、武漢體育學院、武漢東湖學院等通知說，原定2月8日、9日的返校時間推遲，具體返校時間另行通知。其中，武漢東湖學院要求各學院通知每一位學生，不要提前返校。

湖北省的黃岡師範學院、湖北文理學院、湖北工業大學、華中農業大學等也發通知，推遲原定的開學時間，具體時間另行通知。

除湖北省外，其它省市的高校也開始發通知，推遲返校時間。如上海大學通知說：本科生、研究生假期均延期至2月16日（星期日）結束，2月17日正式上課。

四川的西南交通大學通知，要求全校學生不得提前返校（特別是疫情嚴重的湖北省同學），待寒假結束後按照校歷時間報到（補考學生返校時間以學校考試安排時間為準）。