恆毅75/80畢業生新春團聚 捐逾11萬分校建校基金







（檳城28日訊）檳城恆毅中學1975-1980畢業同學於大年初三舉辦“友誼重‧恆毅情‧一輩子”新春歡聚會，即席捐獻11萬1500令吉給恆毅分校建校基金。

大會主席拿督莊漢隆聯合財政黃鎮河移交模擬支票給恆中董事總務拿督吳文寶，81高齡的陳傳發校長、退休多年的廖麗慧及陶有恆受邀見證，陪同者尚有籌委會主席李謙誠、總務鄭永明、籌委陳振平及黃勇溢。

莊漢隆致詞時說，希望此舉能拋磚引玉，歷屆畢業週年的同學都能趁慶典捐獻母校，母校發展則如虎添翼，千秋大業必能永續經營。

“我們雖然離校40年，但同學都關心母校發展。分校正在不斷擴建以培育下一代子弟，因此號召同學自由樂捐，所籌款項悉數捐獻給母校發展基金。”

“同學離校後變遷蠻大，我們過去相聚的時間有限，我們難得能有一年一次歡聚，還成功把恩師都帶來相聚，所謂師生情似父子情，同學情如兄弟情，願我們今後手和手緊緊相握，心和心緊緊相貼。”

吳文寶感謝1975-1980同學會熱愛母校，捐獻母校分校，充分展現並貫徹“恆毅精神”，於庚子年為恆毅“毅脈相承”籌募分校建校基金晚宴打響第一炮。

陳傳發校長也對能參與離校40年的同學聚會感到欣慰及感動，他承諾來年若受邀必定再次赴會。

這是該屆畢業同學第11年主辦新春聚會，今年赴會的同學和師長共60人，百歲人瑞即孫明德令慈也再次受邀參與。

當天歡聚，巧遇畢業10年的年輕校友也同場聚餐，兩批校友和兩位退休校長陳傳發及吳文寶激昂高唱恆毅校歌，現場一片歡騰，氣氛感人。